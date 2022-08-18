Dünyaca ünlü Amerikan güreşçisi Rey Mysterio, Galatasaray taraftarı olduğunu açıkladı - Son Dakika
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Dünyaca ünlü Amerikan güreşçisi Rey Mysterio, Galatasaray taraftarı olduğunu açıkladı

18.08.2022 13:06

WWE ve Smackdown'ın en önemli güreşçilerinden olan Rey Mysterio, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Hayatta çok önemli olan iki şey vardır. Lütfen bunları asla unutma olur mu? Rey Mysterio fanatiği olmak. Ve Galatasaraylı bir şampiyon olmak. Tamam mı?" ifadeleri kullanarak Galatasaray'a olan hayranlığını dile getirdi.

WWE ve Smackdown'ın yıldız Amerikan güreşçisi Rey Mysterio, kamera karşısında fanlarına Süper Lig'in 3 büyük takımından biri olan Galatasaray'a duyduğu sevgiyi duyurdu.

"HAYATTA EN ÖNEMLİ İKİ ŞEY VARDIR"

Başarılı Amerikan güreşçisi, sosyal medya üzerinden yayınladığı videoda, sarı-kırmızılı taraftarı mest ederek, "Hayatta önemli olan iki şey vardır. Rey Mysterio fanatiği olmak. Ve Galatasaraylı bir şampiyon olmak" şeklinde konuştu.

REY MYSTERIO KİMDİR?

Gerçek adı Oscar Gutierrez olan Rey Mysterio, Meksika asıllı profesyonel Amerikan güreşçisidir. Şu anda WWE ile sözleşmesi bulunan Mysterio, Raw markası altında profesyonel olarak güreşmektedir.

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