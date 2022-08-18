WWE ve Smackdown'ın yıldız Amerikan güreşçisi Rey Mysterio, kamera karşısında fanlarına Süper Lig'in 3 büyük takımından biri olan Galatasaray'a duyduğu sevgiyi duyurdu.
Başarılı Amerikan güreşçisi, sosyal medya üzerinden yayınladığı videoda, sarı-kırmızılı taraftarı mest ederek, "Hayatta önemli olan iki şey vardır. Rey Mysterio fanatiği olmak. Ve Galatasaraylı bir şampiyon olmak" şeklinde konuştu.
Gerçek adı Oscar Gutierrez olan Rey Mysterio, Meksika asıllı profesyonel Amerikan güreşçisidir. Şu anda WWE ile sözleşmesi bulunan Mysterio, Raw markası altında profesyonel olarak güreşmektedir.
Son Dakika › Spor › Dünyaca ünlü Amerikan güreşçisi Rey Mysterio, Galatasaray taraftarı olduğunu açıkladı - Son Dakika