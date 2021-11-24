Xavi ilk kez puan kaybı yaşadı! Barcelona'nın Türk yıldızı, Messi'den sonra bir ilke imza attı

Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. haftasında Barcelona, Camp Nou'da Benfica'yı ağırladı. Katalan devi karşılaşmadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

BARCELONA'NIN 2 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ SON BULDU

0-0 biten mücadeleyle birlikte Barcelona'nın yeni teknik direktörü Xavi Hernandez, ikinci resmi maçında ilk puan kaybını yaşadı. Bu sonucun ardından iki maçlık galibiyet serisi sona eren Barcelona, 7 puanla 2. sırada yer aldı. İki maçlık mağlubiyet serisi biten Benfica ise 5 puanla 3. sırada yer buldu.

YUSUF'TAN TARİHİ BAŞARI

Opta'nın verilerine göre; Yusuf Demir (18 yaş 174 gün), Lionel Messi'nin (17 yaş 166 gün) ardından Barcelona formasıyla bir Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11 başlayan en genç ikinci yabancı oyuncu oldu.