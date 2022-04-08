Xi, Beijing Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda Elde Edilen Entelektüel Zenginliğin Önemini Vurguladı - Son Dakika
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Xi, Beijing Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda Elde Edilen Entelektüel Zenginliğin Önemini Vurguladı

08.04.2022 11:12
Xi, Beijing Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda Elde Edilen Entelektüel Zenginliğin Önemini Vurguladı

BEİJİNG, 8 Nisan (Xinhua) — Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Beijing 2022 Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın yedi yıllık olağanüstü hazırlık ve ev sahipliği sürecinde toplanan bol miktarda entelektüel zenginlik ve değerli deneyime sahip çıkmanın ve ileriye taşımanın önemini vurguladı. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan […]

Xi, Beijing Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda Elde Edilen Entelektüel Zenginliğin Önemini Vurguladı

BEİJİNG, 8 Nisan (Xinhua) — Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Beijing 2022 Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın yedi yıllık olağanüstü hazırlık ve ev sahipliği sürecinde toplanan bol miktarda entelektüel zenginlik ve değerli deneyime sahip çıkmanın ve ileriye taşımanın önemini vurguladı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi, Cuma günü Beijing 2022 Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na olağanüstü katkılarda bulunan kişilerin onurlandırıldığı bir toplantıda açıklamalarda bulundu.

Xi, Oyunlara büyük önem veren ÇKP Merkez Komitesi'nin, ulusal düzeyde tüm güçleri koordine etme ve hazırlık çalışmalarını ilerletme işlerini yöneten bir grup oluşturduğunu söyledi. Xi, "Parti liderliğini sarsılmaz bir şekilde desteklediğimiz sürece, karşılaştığımız tüm zorlukların ve engellerin üstesinden geleceğimizden ve gelecekteki çalışmalarımızda her türlü başarıyı sağlayacağımızdan eminiz" diye konuştu.

Oyunların hazırlığının karmaşık ve sistematik olduğunu söyleyen Xi, ülkenin büyük görevleri yerine getirmek için tüm kaynakları biraraya getirme becerisini vurguladı ve Çin'in ekonomik, teknolojik ve kapsamlı gücünün Oyunların başarısı için sağlam bir temel oluşturduğunu söyledi.

Xi, Kovid-19 salgınıyla birlikte yüz yıldır görülmeyen derin değişikliklerin birleşik etkisiyle karşı karşıya kalan Çin'in, tüm alanlardaki sorunları zamanında tespit edip çözdüğünü ve böylece Oyunların güvenli ve sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağladığını belirtti.

Oyunlara ev sahipliği yapmayı insanlara hizmet etmekle birleştirerek, başarılı Oyunların Çin'in ulusal zindelik kampanyasını geliştirmeye, yoksullukla mücadelesini ilerletmeye ve kamu hizmetlerini iyileştirmeye destek olduğunu ifade eden Xi, "İnsanlar daha iyi fiziksel ve zihinsel sağlığa, daha iyi işlere ve daha iyi yaşamlara sahip olabilir" diye konuştu.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Olimpiyat, Nisan, Pekin, Spor, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Spor Xi, Beijing Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda Elde Edilen Entelektüel Zenginliğin Önemini Vurguladı - Son Dakika


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