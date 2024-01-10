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Y. Adana Demirspor, İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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Y. Adana Demirspor, İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Y. Adana Demirspor, İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Yusuf Barasi'nin golüyle Y. Adana Demirspor galibiyete ulaştı.

Y. Adana Demirspor, İstanbulspor\'u 1-0 mağlup etti
10.01.2024 - 20:56,
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Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Y. Adana Demirspor, İstanbulspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4.dakikada Yusuf Barasi'nin pasında ceza sahasına giren Akintola, kaleci Alp'i geçip yaptığı vuruşta, savunma son anda araya girerek topu uzaklaştırdı.

8. dakikada sol kanattan Ethemi'nin ortasında Jackson'un şutunda top auta çıktı.

29. dakikada Akintola'nın sağ kanattan ortasında kaleci Alp'i geçen top ile buluşan Yusuf Barasi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

32. dakikada sol kanattan gelişen atakta Emre Akbaba'nın penaltı noktasına pasında Nani gelişine vurarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Hakem ofsayt gerekçiyle golü saymadı.

45. dakikada kaleyi karşıdan gören Gravillon şutunda meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı gitti.

Hakemler: Murat Erdoğan, Çağlar Uyarcan, Murat Şener

Y. Adana Demirspor: Magomedaliev, İsmail, Semih, Gravillon, Yusuf Erdoğan, Stambouli, Michut, Yusuf Barasi, Akintola, Emre Akbaba, Nani

Yedekler: Vedat Karakuş, Abdurrahim Dursun, Tayfun Aydoğan, İzzet Çelik, Mustafa Kapı, Abdulsamet Burak, Zeneli, Dorukhan Toköz, Cisse, Osman Kaynak

Teknik Sorumlu: Serkan Damla

İstanbulspor: Alp, Duhaney, Okan, Simon Deli, Mehmet, Coly, Ndao, Vorobjovas, Loshaj, Jackson, Ethemi

Yedekler: Mücahit Serbest, Sambissa, Vefa Temel, Mamadou, Imbula, Emir Gültekin, Özcan Şahan, Bartu Kırtaş, Ali Yaşar, Traore

Teknik Direktör: Hakan Yakın

Gol: Yusuf Barasi (dk. 29) (Y. Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Mehmet Yeşil, Coly (İstanbulspor) - ADANA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Y. Adana Demirspor, İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika


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