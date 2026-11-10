Y. Denizli Basket, 11 Kasım'da BC Prievidza deplasmanında galibiyet arıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Y. Denizli Basket, 11 Kasım'da BC Prievidza deplasmanında galibiyet arıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Y. Denizli Basket, 11 Kasım\'da BC Prievidza deplasmanında galibiyet arıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Y. Denizli Basket, FIBA Europe Cup G Grubu'nda 11 Kasım Çarşamba günü Slovakya deplasmanında BC Prievidza ile karşılaşacak. Saat 21.00'de başlayacak mücadelede Denizli temsilcisi, gruptaki iddiasını güçlendirmek için sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

siyahlılar, 11 Kasım Çarşamba günü oynanacak karşılaşmada deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor.

Türkiye'yi ve Denizli'yi Avrupa kupalarında temsil eden Y. Denizli Basket, FIBA Europe Cup'ta yeni bir sınava çıkıyor. G Grubu'nda mücadele eden Denizli temsilcisi, bu kez Slovakya deplasmanında BC Prievidza ile karşı karşıya gelecek. 11 Kasım Çarşamba günü Slovakya'nın Prievidza kentinde oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Zorlu deplasmanda parkeden galibiyetle ayrılmak isteyen Y. Denizli Basket, grup sıralamasındaki iddiasını güçlendirmek için mücadele edecek.

Yeşil-siyahlılar, Avrupa kupasında ortaya koyduğu performansı Slovakya'da da sürdürerek Denizli'ye avantajlı bir sonuçla dönmenin hesaplarını yapıyor. BC Prievidza ile Y. Denizli Basket arasındaki karşılaşma, Türkiye saatiyle 21.00'de başlayacak. Avrupa heyecanını takip etmek isteyen basketbolseverler, mücadeleyi FIBA'nın YouTube kanalı üzerinden canlı izleyebilecek.

Y. Denizli Basket, Slovakya deplasmanında alacağı sonuçla Avrupa yolculuğuna yeni bir galibiyet eklemeyi amaçlıyor.

Kaynak: İHA
SlovakyaDenizliSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
İran’dan dünyaya gözdağı Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz İran'dan dünyaya gözdağı! Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz
İsmail Kartal’ın son halini görenler kahroldu İsmail Kartal'ın son halini görenler kahroldu
Türkiye’nin en işlek yolunda tipi Ulaşım durma noktasına geldi Türkiye'nin en işlek yolunda tipi! Ulaşım durma noktasına geldi
Amedspor’dan tarihi transfer Gift Orban’ın bonservisi belli oldu Amedspor'dan tarihi transfer! Gift Orban'ın bonservisi belli oldu
Montella’yı duyurdular Milli Takım’dan ayrılır ayrılmaz sürpriz Montella'yı duyurdular! Milli Takım'dan ayrılır ayrılmaz sürpriz
18:00
Fenerbahçe’den sürpriz hamle Pep Guardiola’nın yardımcısını getiriyorlar
Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Pep Guardiola'nın yardımcısını getiriyorlar
17:33
TFF duyurdu: Süper Lig ve 1. Lig’de maçların seyrini etkileyecek yeni karar
TFF duyurdu: Süper Lig ve 1. Lig'de maçların seyrini etkileyecek yeni karar
17:22
Galatasaray’da Batrakov kararı Sözleşmesindeki 2 madde değişiyor
Galatasaray'da Batrakov kararı! Sözleşmesindeki 2 madde değişiyor
17:07
ABD’de enflasyon açıklandı, altın fiyatları çakıldı
ABD'de enflasyon açıklandı, altın fiyatları çakıldı
16:53
Emre Belözoğlu istemeyerek bu kararı alacak İlk 11 değişiyor
Emre Belözoğlu istemeyerek bu kararı alacak! İlk 11 değişiyor
16:44
Aykut Erdoğdu’dan şaşırtan Fatma Betül Kaya çıkışı: Ağladığını görüyorum, içim sızlıyor
Aykut Erdoğdu'dan şaşırtan Fatma Betül Kaya çıkışı: Ağladığını görüyorum, içim sızlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 18:04:02. #7.12#
SON DAKİKA: Y. Denizli Basket, 11 Kasım'da BC Prievidza deplasmanında galibiyet arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android