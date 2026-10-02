Y. Denizli Basket, FIBA Europe Cup\'ta 10 maçlık grup maratonuna 6 Ekim\'de başlıyor

Y. Denizli Basket'in FIBA Europe Cup G Grubu'nda oynayacağı maçların programı belli oldu. Yeşil-siyahlı ekip, Avrupa sahnesinde Denizli'yi temsil etmek için 10 maçlık zorlu bir maratona çıkacak.

FIBA Europe Cup'ta G Grubu'nda mücadele edecek olan Y. Denizli Basket'in rakipleri BC Prievidza, SL Benfica, Lions de Genve, LANDAU Lions ve Bakken Bears oldu. Denizli temsilcisi, grup aşamasındaki ilk maçında 6 Ekim Salı günü saat 20.00'de BC Prievidza'yı kendi evinde konuk edecek. Yeşil-siyahlılar, taraftarının önünde oynayacağı bu karşılaşmayla Avrupa serüvenine başlayacak. Y. Denizli Basket, grup aşamasında Portekiz, İsviçre, Azerbaycan, Slovakya ve Danimarka'da oynayacağı karşılaşmalarda da galibiyet arayacak. Denizli ekibi, deplasman maçlarında alacağı sonuçlarla gruptaki iddiasını ortaya koymayı hedefleyecek.

Yeşil-siyahlı ekip, 10 karşılaşmadan oluşan grup aşamasında Avrupa kupası mücadelesini sürdürecek. Y. Denizli Basket, taraftarının desteğiyle hem Denizli'de hem de deplasmanda başarılı sonuçlar alarak Avrupa sahnesinde şehrini ve renklerini gururla temsil etmeyi amaçlıyor. Denizli'den Avrupa'ya uzanan bu yolculukta gözler, 6 Ekim'de Denizli'de oynanacak BC Prievidza karşılaşmasına çevrildi.

Y. Denizli Basket'in FIBA Europe Cup fikstürü:

6 Ekim Salı 20.00: Y. Denizli Basket – BC Prievidza (Denizli)

14 Ekim Çarşamba 22.00: SL Benfica – Y. Denizli Basket (Lizbon, Portekiz)

21 Ekim Çarşamba 21.30: Lions de Genve – Y. Denizli Basket (Cenevre, İsviçre)

28 Ekim Çarşamba 18.00: LANDAU Lions – Y. Denizli Basket (Bakü, Azerbaycan)

3 Kasım Salı 20.00: Y. Denizli Basket – Bakken Bears (Denizli)

11 Kasım Çarşamba: BC Prievidza – Y. Denizli Basket (Prievidza, Slovakya) - Saat açıklanmadı.

17 Kasım Salı 20.00: Y. Denizli Basket – SL Benfica (Denizli)

9 Aralık Çarşamba: Y. Denizli Basket – Lions de Genve (Denizli) - Saat açıklanmadı.

15 Aralık Salı 20.00: Y. Denizli Basket – LANDAU Lions (Denizli)

23 Aralık Çarşamba 20.30: Bakken Bears – Y. Denizli Basket (Risskov/Aarhus, Danimarka)