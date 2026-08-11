Y. Denizli Basket\'in Hazırlık Maçları Başlıyor

Y. Denizli Basket'in hazırlık maçları programı belli oldu. Denizli temsilcisi, yeni sezon öncesinde birbirinden güçlü rakiplerle karşılaşarak hem kadrosunun son durumunu görecek hem de Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) ön eleme turuna hazırlanacak.

Y. Denizli Basket, hazırlık dönemindeki ilk maçında 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü Denizli'de TBL ekibi Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Denizli ekibi, bu mücadeleyle birlikte yeni sezon öncesindeki ilk sınavını verecek. Denizli temsilcisi, hazırlık programı kapsamında Gloria Cup'ta da mücadele edecek. Organizasyonda üç karşılaşmaya çıkacak olan Y. Denizli Basket 3 Eylül 2026 Perşembe günü Petkim ile karşılaşacak. 4 Eylül 2026 Cuma günü Çayırova ile mücadele edecek olan Y. Denizli Basket 8 Eylül 2026 Salı günü ise Galatasaray ile rakip olacak.

Gloria Cup'ta oynanacak karşılaşmalar, yeni sezon öncesinde takımın eksiklerini görmesi ve teknik ekibin farklı oyuncu kombinasyonlarını denemesi açısından önem taşıyor. Güçlü rakiplerle oynanacak mücadelelerde alınacak sonuçların yanı sıra takımın saha içindeki uyumu ve oyun planındaki gelişim de yakından takip edilecek.

Zafer Aktaş'tan hazırlık sürecine vurgu

Y. Denizli Basket Başantrenörü Zafer Aktaş, hazırlık döneminin takımın yeni sezona hazırlanması açısından önemli olduğunu belirterek, oynanacak karşılaşmaların hem takımın eksiklerini görme hem de sezon temposunu yakalama noktasında önemli bir fırsat olacağını ifade etti. Aktaş'ın, özellikle güçlü rakiplere karşı oynanacak hazırlık maçlarının takımın seviyesini görmeleri açısından önemli olduğunu vurgulaması beklenirken, teknik ekip hazırlık sürecini sezonun ilk resmi maçlarına en iyi şekilde hazırlanmak için değerlendirecek.

BCL ön elemesi Bulgaristan'da

Y. Denizli Basket'in hazırlık maçlarının ardından en önemli sınavı ise Avrupa arenasında olacak. Denizli temsilcisi, Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda mücadele edecek. Y. Denizli Basket, ön eleme turundaki ilk maçında 15 Eylül 2026 Salı günü Vechta ile karşılaşacak. Mücadelenin Bulgaristan'da oynanacak. Avrupa kupalarında yoluna devam etmek isteyen Denizli temsilcisi için bu karşılaşma büyük önem taşıyor. Teknik heyet, hazırlık maçlarında elde edilecek veriler doğrultusunda BCL ön elemesindeki mücadeleye en hazır kadroyla çıkmayı hedefliyor.