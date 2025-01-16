Yabancı VAR kararı sonrası MHK\'da iki istifa

Spor

İmamoğlu ile Bakan Işıkhan \'SGK borçları\' için bir araya geldi

Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili, PMIK, 1. Bölge Sorumlusu Ahmet Şahin ve PMIK, 2. Bölge Sorumlusu Yunus Yıldırım'ın görevlerinden istifa ettiği açıklandı.

MHK'dan yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu'nun MHK'nın şirketleşme sürecine uygun kurumsal yapılanması ve Süper Lig ve 1. Lig hakemlik sisteminin doğrudan MHK Başkanı tarafından yönetilmesi, alt ligler ve amatör liglerin ise diğer MHK üyeleri tarafından yönetilmesi kararı doğrultusunda, kurul üyelerimiz Sayın Ahmet Şahin ve Sayın Yunus Yıldırım görevlerinden ayrılma kararı almışlardır." ifadeleri kullanıldı.

Ahmet Şahin

Yunus Yıldırım

ATAMA SİSTEMİ DEĞİŞTİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından hakem atama sisteminde değişikliğe gidildiğini daha önce açıklamıştı. TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de 20. haftadan itibaren Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile hakem ve yardımcı hakem atamalarının otomatik olarak gerçekleştirileceği aktarıldı.

MHK'nın açıklaması şöyle;