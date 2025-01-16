Yabancı VAR kararı sonrası MHK'da iki istifa - Son Dakika
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Spor

Yabancı VAR kararı sonrası MHK'da iki istifa

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Merkez Hakem Kurulu'ndaki yeni yapılanma kapsamında Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım görevlerinden ayrılma kararı aldı.

16.01.2025 15:39
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Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili, PMIK, 1. Bölge Sorumlusu Ahmet Şahin ve PMIK, 2. Bölge Sorumlusu Yunus Yıldırım'ın görevlerinden istifa ettiği açıklandı.

MHK'dan yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu'nun MHK'nın şirketleşme sürecine uygun kurumsal yapılanması ve Süper Lig ve 1. Lig hakemlik sisteminin doğrudan MHK Başkanı tarafından yönetilmesi, alt ligler ve amatör liglerin ise diğer MHK üyeleri tarafından yönetilmesi kararı doğrultusunda, kurul üyelerimiz Sayın Ahmet Şahin ve Sayın Yunus Yıldırım görevlerinden ayrılma kararı almışlardır." ifadeleri kullanıldı.

Yabancı VAR kararı sonrası MHK'da iki istifa
Ahmet Şahin
Yabancı VAR kararı sonrası MHK'da iki istifa
Yunus Yıldırım

ATAMA SİSTEMİ DEĞİŞTİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından hakem atama sisteminde değişikliğe gidildiğini daha önce açıklamıştı. TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de 20. haftadan itibaren Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile hakem ve yardımcı hakem atamalarının otomatik olarak gerçekleştirileceği aktarıldı.

MHK'nın açıklaması şöyle;

Yabancı Var kararı sonrası MHK'da iki istifa
Yabancı VAR kararı sonrası MHK\'da iki istifa

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig, Yunus Yıldırım, Ahmet Şahin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yabancı VAR kararı sonrası MHK'da iki istifa - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • ferhat:
    Ve yerlerive kuzu holdingte çalışan iki kişi geliyor. Lale Orta sezonu gibi her türlü yolu deniyor şikeciler. Ama ALLAH'ın adaletinde kaçamıyorlar, Galatasaray yine şampiyon olacak ALLAH'ın izniyle çok şükür. 42 6 Yanıtla
  • ferhat:
    Cumhuriyetimizin yüz akı Galatasaray'ı klleş taktiklerinizle durduramazsınız, ülkemizi o alçakgünlere geri döndüremezsiniz. Örgütgünleri bitti Galatasaray ambargo koyacak şampiyonluklara :) 25 6 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen:
    ben hakemlerin yerinde olsam toptan istifa ederim, bu durum onur kırıcı, 16 12 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ŞİKEDEN BAHCE LILER TUTUŞTU. 23 3 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    fetö'cüler kaciyor 3 22 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    SERKAN YALÇIN FETOCUYSA ONLAR SİZDENDİR, TÜRKÇE OLİMPİYATLARI, FALAN 21 1 Yanıtla
  • ha434343:
    İstifa eden zatlar hangi takımı tutuyorlar hangi takımın taraftarlar dürüstçe çıkıp onu da söyle bilseler keşke 20 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    İş Birlikci Bunlar 8 12 Yanıtla
  • Gez Gez Bitmiyor:
    futbol yasaklansın. gunah gunah 13 6 Yanıtla
  • antoan pandelas:
    Ulaaaannnnnn f*tösaray lılar istifaya başlamışş 3 12 Yanıtla
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