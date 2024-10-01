Yağız Kaan Erdoğmuş'tan Tarihi Rekor - Son Dakika
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Spor

Yağız Kaan Erdoğmuş'tan Tarihi Rekor

Yağız Kaan Erdoğmuş, 2600 Elo'yu geçen en genç satranç büyükustası oldu.

01.10.2024 22:16
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Dünyanın en genç büyükustası (GM) ünvanına sahip satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş, FIDE rating listesinde 2600 Elo'yu geçen en genç sporcu oldu.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Genç yıldızımız, 'Dünyanın en genç büyükustası' Yağız Kaan Erdoğmuş, yeni bir rekora daha imza attı. FIDE rating listesi bugün yayınlandı ve yıldız sporcumuz Yağız Kaan, 2600 Elo'yu aşan dünya tarihindeki ilk 13 yaşındaki sporcu oldu. Yağız, John Burke, Wei Yi, Praggnanandhaa, Abhimanyu Mishra, Nihal Sarin ve Wesley So gibi 14 yaşında 2600'e ulaşmayı başaran seçkin ustaların yer aldığı 'satranç dahileri kulübü'ne katıldı."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Yağız Kaan Erdoğmuş'tan Tarihi Rekor - Son Dakika

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