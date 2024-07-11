Yağız Yıldız, Amerikan Kolej Ligi'nde dikkat çekiyor - Son Dakika
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Spor

Yağız Yıldız, Amerikan Kolej Ligi'nde dikkat çekiyor

Yağız Yıldız, Amerikan Kolej Ligi\'nde dikkat çekiyor

16 yaşındaki Türk basketbolcu Yağız Yıldız, Massachusetts'te düzenlenen NEPSAC Showcase kampında gösterdiği performansla NCAA scout'larının ilgisini çekti. Worcester Academy'den burs kazanan Yıldız, turnuvada en çok süre alan ve en iyi 5'e seçilen oyuncu oldu. Üniversite tekliflerini bekleyen genç yetenek, Türkiye'nin en genç profesyonel basketbolcusu unvanını taşıyor.

11.07.2024 12:25
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Sezon öncesinde, Massachusetts ve çevre eyaletlerin liselerinde yer alan oyuncuların büyük bir rekabete girdiği NEPSAC Showcase kampına katılan tek Türk genci Yağız Yıldız, turnuva boyunca gösterdiği performansla pek çok Amerikan Kolej Ligi olan NCAA scout'unun ilgi odağı oldu.

ABD'nin en seçkin liselerinden birisi olan Worcester Academy'den basketbol bursu kazanan ve eğitim hayatını Boston'da sürdürecek olan 16 yaşındaki Yağız Yıldız, 600 genç basketbolcunun yer aldığı turnuvada en dikkat çeken isim oldu. 21 dakika ortalama ile takımının en çok süre alan oyuncusu olan Yağız Yıldız, 6 karşılaşma sonunda 12.6 sayı ve 5.4 asist ortalamaları ile turnuvayı tamamlayarak yıldızlaştı.

Şutör guard ve oyun kurucu pozisyonlarında oynayan Yağız Yıldız, istatistiklerinin yanı sıra atletik becerileri ile NEPSAC Showcase'in gözdesi olurken 4 günlük organizasyonun ardından turnuvanın en iyi 5'ine seçilme başarısını gösterdi.

Lise hayatını Worcester Academy'de tamamlayacak olan Yağız Yıldız bu başarısı ile başta Boston şehrinde yer alan üniversiteler olmak üzere pek çok önemli NCAA üniversite takımı yetkililerinin teklifini beklemeye başladı.

2022-23 sezonunda henüz 15 yaşındayken Türkiye Basketbol Federasyonuna kayıtlı en genç profesyonel basketbolcu ünvanını alan Yağız Yıldız, 1834 yılında kurulan, ABD'nin en köklü liselerinden birisi olan Worcester Academy'den akademik ve atletik burs alarak ABD'nin yolunu tutmuştu.

Kaynak: DHA

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