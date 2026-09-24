Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası 57 yıl sonra 84 pehlivanla yapılacak - Son Dakika
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Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası 57 yıl sonra 84 pehlivanla yapılacak

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İstanbul'da 26 Eylül'de Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenecek Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın basın toplantısı yapıldı. 57 yıl sonra yeniden yapılacak organizasyonda 84 pehlivan, 8 başpehlivan kupayı kazanmak için mücadele edecek.

İstanbul'da 26 Eylül Cumartesi günü yapılacak Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın basın toplantısı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenecek Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın basın toplantısı, İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıda, 26 Eylül Cumartesi günü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenecek organizasyonun detayları paylaşıldı.

57 yıl aradan sonra yeniden gerçekleştirilecek Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 84 pehlivan mücadele edecek. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve CW Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde elde edilen derecelere göre belirlenen 8 başpehlivan, kupayı kazanmak için er meydanına çıkacak. Başpehlivanlık müsabakalarında Erkan Taş, Feyzullah Aktürk, Seçkin Duman, Mustafa Taş, Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Sinan Yıldız ve Yusuf İslam Taş mücadele edecek.

Müsabakalarda süre sınırının uygulanmayacağı ve puanlama yapılmayacak.

Emlak Yönetim A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Akif Küçükdağ, toplantıda yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızın marifetiyle hayata geçirilen Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizde düzenlenecek olan Geleneksel Yağlı Güreş Turnuvası'nda tüm halkımızı ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Allah izin verirse 26 Eylül Cumartesi günü Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı Yağlı Güreş sezon finali ile ata sporumuzun İstanbul'da vatandaşlarımızla buluşacağı bir organizasyonu yapıyoruz."

Kaynak: İHA
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