Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Orhan Okulu kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Orhan Okulu kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası\'nı Orhan Okulu kazandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) tarafından 57 yıl aradan sonra düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda başpehlivanlığı Orhan Okulu kazandı.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) tarafından 57 yıl aradan sonra düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda başpehlivanlığı Orhan Okulu kazandı.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen organizasyonda 8 başpehlivan ve 84 pehlivan mücadele etti.

Başhehlivanlık finalinde, Erkan Taş'ı mağlup eden Mustafa Taş ile Seçkin Duman'ı yenen Orhan Okulu karşı karşıya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, final müsabakasını izlemek için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül ve Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan eşlik etti. Erdoğan, final öncesinde başpehlivanlar Orhan Okulu ve Mustafa Taş'a başarılar diledi.

Yaklaşık 2 saat süren final mücadelesinde Orhan Okulu, Mustafa Taş'ı yenerek başpehlivan oldu.

Başpehlivan Orhan Okulu'ya, şampiyonluk kemerini ve kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş verdi.

Başaltı A boyunda şampiyon olan Necip Al da başpehlivanlığa yükseldi.

Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda boylarına göre şampiyon olan isimler de şöyle:

Başaltı B: Kerem Kahya

Büyük orta: Caner Arslan

Küçük orta büyük: Melih Özdemir

Küçük orta küçük: Alper Çelik

Deste büyük: Can Ergen

Deste orta: Yiğit Aktaş

Deste küçük: Kadir Buğra Dikik

Ayak: Emirhan Yüksel

Tozkoparan: Seyid Ali Kızıltaş

Kaynak: AA
TürkiyeSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

28 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 83 şüpheli yakalandı 28 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 83 şüpheli yakalandı
28 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 83 şüpheli yakalandı 28 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 83 şüpheli yakalandı
BM Genel Kurulu’nda boş salona konuşan Netanyahu kendi ülkesinde yerden yere vuruldu BM Genel Kurulu'nda boş salona konuşan Netanyahu kendi ülkesinde yerden yere vuruldu
Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi, Husilere karşı seferberlik ve kapsamlı af açıkladı Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi, Husilere karşı seferberlik ve kapsamlı af açıkladı
Şişli’de bir hafta önce sevgilisinden ayrılan 25 yaşındaki genç, yatağında ölü bulundu Şişli’de bir hafta önce sevgilisinden ayrılan 25 yaşındaki genç, yatağında ölü bulundu
Aydın’da ölümlü kaza sonrası adliye önünde gerginlik: Ne yapmış bu adam, hasta mısınız Aydın'da ölümlü kaza sonrası adliye önünde gerginlik: Ne yapmış bu adam, hasta mısınız?
20:05
Salah’ın ziyaret ettiği Kurtdere Yaylası’nda bank ve tabelanın çalındığı iddia edildi
Salah'ın ziyaret ettiği Kurtdere Yaylası'nda bank ve tabelanın çalındığı iddia edildi
19:33
Üsküdar’da CHP’ye bir darbe daha Eski belediye başkan yardımcısı partiden istifa etti
Üsküdar'da CHP'ye bir darbe daha! Eski belediye başkan yardımcısı partiden istifa etti
18:51
Bahçeli bir araya getirdi Sarallar ve Şahinler, MHP Genel Merkezi’nde barıştı
Bahçeli bir araya getirdi! Sarallar ve Şahinler, MHP Genel Merkezi'nde barıştı
18:18
Irak koalisyon merkezinin 30 Eylül’de kapatılacağını duyurdu, yabancı üs kalmayacak
Irak koalisyon merkezinin 30 Eylül'de kapatılacağını duyurdu, yabancı üs kalmayacak
17:50
Bakan Gürlek açıkladı Fon soruşturmasında çok sayıda kişinin mal varlığı donduruldu
Bakan Gürlek açıkladı! Fon soruşturmasında çok sayıda kişinin mal varlığı donduruldu
17:43
Sokağı savaş alanına çevirdiler: 2 kişi yaralandı
Sokağı savaş alanına çevirdiler: 2 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2026 21:22:19. #7.13#
SON DAKİKA: Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Orhan Okulu kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei