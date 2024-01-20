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Yağlıdere Halk Voleybol Turnuvası Şampiyonu Belli Oldu - Son Dakika
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Yağlıdere Halk Voleybol Turnuvası Şampiyonu Belli Oldu

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde düzenlenen Halk Voleybol Turnuvası, Kerasus takımının finalde Milli Eğitim takımını yenerek şampiyon olmasıyla sona erdi. Turnuvaya katılan 9 takım arasında üçüncülüğü ise Camiyanı takımı elde etti. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Adem Albayrak, sporcuları kutlayarak emeği geçenlere teşekkür etti. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Kaymakam Seda Ünlü, Belediye Başkan Vekili Özcan Kır ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Hekim verdi.

Yağlıdere Halk Voleybol Turnuvası Şampiyonu Belli Oldu
20.01.2024 - 15:21,
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Giresun'un Yağlıdere ilçesinde organize edilen Halk Voleybol Turnuvası, final maçıyla sona erdi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Yağlıdere Spor Salonunda 9 takımın katıldığı turnuvanın finalinde, rakibi Milli Eğitim takımını 3-2 yenen Kerasus şampiyon oldu. Camiyanı takımı ise turnuvada üçüncülüğü elde etti.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Adem Albayrak, katılım sağlayan sporcuları kutladı, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaymakam Seda Ünlü, Belediye Başkan Vekili Özcan Kır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Hekim, dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını verdi.

Kaynak: AA
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