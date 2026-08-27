Yağmur Bulut Avrupa İkincisi

Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen U15 ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Yağmur Bulut; Yıldız Kadınlar 77 kilo kategorisinde toplam 187 kiloluk derecesiyle Avrupa ikinciliğini elde etti.

Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen U15 ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türkiye ve Kayseri'yi temsil eden milli sporcu Yağmur Bulut, önemli bir başarıya imza attı. Yıldız Kadınlar 77 kilo kategorisinde mücadele eden Yağmur Bulut, koparmada 82 kilo ile bronz, silkmede 105 kilo ile altın ve toplamda 187 kilo ile gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Elde ettiği başarılı dereceyle Kayseri'nin gururu olan milli sporcumuzu, antrenörlerini ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor, ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.