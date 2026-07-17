Yağmur Tosun'dan Avrupa Şampiyonası Hedefi

Fransa'da katıldığı ilk uluslararası organizasyonda bronz madalya kazanan 15 yaşındaki milli bocce sporcusu Yağmur Tosun, gözünü Yunanistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na çevirdi.

Alaçam Şadiye-Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi olan Yağmur Tosun, geçen yılın ekim ayında Fransa'nın Douai kentindeki Dünya Kadınlar Bocce Petank Kupası'nda büyük kadınlar kategorisinde üçüncülük elde etti.

Milli sporcu, şimdi de ekim ayında Yunanistan'da düzenlenecek Avrupa Kadınlar Petank Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.

Milli bocce sporcusu Yağmur Tosun, AA muhabirine, Türkiye'de yapılan müsabakalarda derece elde ederek Yunanistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandığını söyledi.

Şampiyona için sıkı çalışma programı uyguladıklarını dile getiren Yağmur, "Yaz dönemimde sıkı bir antrenman programım var. Şampiyonluk için günde ortalama 5 saat çalışıyorum. Yaz dönemim böyle geçecek. Başarı kolay kazanılmıyor, ben bunun farkındayım. Hedefim Avrupa şampiyonu olup bayrağımızı en güzel şekilde dalgalandırmak." dedi.

Bocce Milli Takımı Antrenörü ve Alaçam Şadiye-Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi beden eğitimi öğretmeni Gökhan Bozdemir ise Yağmur ile Yunanistan'da düzenlenecek Avrupa Kadınlar Petank Şampiyonası'na katılacaklarını belirtti.

Yağmur'un dışında da milli takım seçmesine giren sporcuları bulunduğunu anlatan Bozdemir, bocce milli takımı seçmelerine 16 sporcunun katılacağına dikkati çekti.

Onların da seçilmesi halinde milli takım kadrosunun büyük bölümünün kendi sporcularından oluşacağını vurgulayan Bozdemir, "İnşallah Yunanistan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda İstiklal Marşı'mızı söylemek ve madalya getirmek nasip olur." ifadesini kullandı.