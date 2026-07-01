Yahya Başaran'ın NBA Hedefi - Son Dakika
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Yahya Başaran'ın NBA Hedefi

01.07.2026 11:12
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Türk asıllı Avustralyalı basketbolcu Yahya Başaran, NBA'de oynamayı hedefliyor.

Avustralya 17 Yaş Altı Basketbol Milli Takımı'nda forma giyen Türk asıllı oyuncu Yahya Başaran, hedefinin NBA'de mücadele etmek olduğunu söyledi.

İstanbul'da gerçekleştirilen FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele veren Avustralya'nın formasını giyen Yahya Başaran, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Dünya Kupası'nın ilk üç maçında iyi bir performans sergilediğini belirten Başaran, "Özellikle Sırbistan maçında gayet iyiydim. Bence bu tarz organizasyonlar, bizim geleceğimiz için önemli. Özellikle profesyonel seviyeyi daha iyi anlıyoruz. Mücadele etmek de bizi çok geliştiriyor. Çok mutluyum bundan dolayı. Gelecek hedeflerimin içinde NBA var. En son aşama olarak NBA'e gitmek istiyorum." diye konuştu.

Genç basketbolcu, NBA'de forma giyen Nikola Jokic ve Kevin Durant'i örnek aldığını aktararak, "Özellikle Kevin Durant'in şutları ve birden fazla şey yapabilmesi beni etkiliyor. Özellikle onu örnek alıyorum. Aynı zamanda Nikola Jokic'in ayak oyunlarını örnek alıyorum." dedi.

"Nasıl geliştiğimi göstermek istiyorum"

FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda oynamanın çok güzel bir his olduğunu dile getiren genç pivot, şunları kaydetti:

"Madalyayı almak istiyoruz ve takım olarak gayet iyi bir turnuva geçiriyoruz. Heyecanlıyız. Yapabileceğimin en iyisini yapmak istiyorum. Fiziksel olarak neler yapabileceğimi göstermek istiyorum. Nasıl geliştiğimi göstermek istiyorum. Takım olarak çok mutluyuz. Gurur duyuyorum takımımla. Özellikle Sırbistan maçında gayet iyi oynadık. Topu paylaşıyoruz, fiziksel oynuyoruz ve çok mutluyuz. Bundan sonraki maçlar için heyecanlıyız."

Avustralya'da oynamanın kendisine çok şey kattığını belirten 17 yaşındaki oyuncu, "Şu anda Centre of Excellence'ta forma giyiyorum ve Avustralya'daki en iyi oyuncularla beraber oynuyorum. Her gün orada daha çok gelişiyorum. Bu da maçlara yansıyor. Birçok açıdan kendimi geliştiriyorum. Gelecek hedefime giderken Centre of Excellence'ta olmak, benim için önemli bir adımdı. Bütün ülkedeki en iyi 12 oyuncu bir takım oluyor. Bu beni çok geliştirdi. Her gün daha çok gelişiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Basketbolcu, Yaşam, Spor, NBA, Son Dakika

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