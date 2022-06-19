Yahyalı'dan Afrika'ya futbolla uzanan sevgi yolu - Son Dakika
Üye Girişi

Yahyalı'dan Afrika'ya futbolla uzanan sevgi yolu

19.06.2022 12:38
Yahyalı'dan Afrika'ya futbolla uzanan sevgi yolu

Kayseri Birinci Amatör Küme ekiplerinden Yerköyspor formasını terleten Salifou Soumah'ın altyapısından yetiştiği kulübe Yahyalı'dan malzeme desteği yapıldı.

Kayseri Birinci Amatör Küme ekiplerinden Yerköyspor formasını terleten Salifou Soumah'ın altyapısından yetiştiği kulübe Yahyalı'dan malzeme desteği yapıldı.

Yahyalı Kaymakamlığı ve Yahyalı Belediyesi ortaklaşa olarak Gine Cumhuriyeti'nde bulunan Academie Siak Foot takımına forma ve diğer futbol antrenman malzeme yardımı yaptı. Yerköyspor Başkanı Hacı Yusuf Şahin; "Bu yıl Salifou Soumah bizim formamızı terletti. Salifou sayesinde Gine Cumhuriyeti'nde bulunan Academie Siak Foot takımı ile sıcak ilişkiler gelişti. Bunun sonucunda Acedemie SF takımı ile kardeş takım olduk. Kaymakamımız Metin Eyyüpkoca ve Belediye Başkanı Esat Öztürk'e bu kulüp için destek talebimiz oldu. Kaymakamımız 'Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak büyük devletiz. Afrika ile de tarihi bağlarımız var. Unutulan bu bağları yeniden canlandırmalıyız' dedi. Kaymakam bey formanın üzerinde bulunan Türk ve Gine Bayrağına ayrıca teşekkür etti ve 'işte gönül fethi budur' dedi. Bize bu tarz girişimlerin yeni nesile örnek olacağını belirterek memnuniyetini dile getirdi. Yine Belediye Başkanımız Esat Öztürk de bizi bu düşüncemizden dolayı kutladı. Afrika'da top oynayan bu kardeşlerimizin formasının üzerinde Türk bayrağının olması Türk Gine kardeşliğinden dem vurması bizim için paha biçilmez tanıtım ve sevgi bağıdır. Afrika bizim tarihten gelen kadim dostluğumuzun olduğu diyarlar. Bu vesile ile onların yüreklerine dokunabilirsek ne mutlu bize" dedi. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Yahyalı Kaymakamlığı Kurumlar Arası Futbol Turnuvası Sona Erdi Yahyalı Kaymakamlığı Kurumlar Arası Futbol Turnuvası Sona Erdi Aylin Cesur, Ölüm Yıl Dönümünde Demirel'i Andı: 'İslamköy'den Çankaya'ya Uzanan Hikayesinde Asıl Bulacağınız Cumhuriyet'in Kazanımlarıdır' Aylin Cesur, Ölüm Yıl Dönümünde Demirel'i Andı: 'İslamköy'den Çankaya'ya Uzanan Hikayesinde Asıl Bulacağınız Cumhuriyet'in Kazanımlarıdır'
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yahyalı'dan Afrika'ya futbolla uzanan sevgi yolu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2022 12:42:31. #1.12#
SON DAKİKA: Yahyalı'dan Afrika'ya futbolla uzanan sevgi yolu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement