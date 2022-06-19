Yahyalı Kaymakamlığı Kurumlar Arası Futbol Turnuvası Sona Erdi

Yahyalı Kaymakamlığı'nca düzenlenen kamu ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 10 takımın katıldığı 'Yahyalı Kaymakamlığı Kurumlar Arası Futbol Turnuvası' Yahyalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yahyalı Esnaf Odası takımları arasında oynanan final maçıyla sona erdi.

Yahyalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü takımının şampiyon olduğu turnuvada şampiyon takıma kupası düzenlenen törenle verildi. Kupa töreninde bir konuşma yapan Yahyalı Kaymakamı Metin Eyyüpkoca; "Kaymakamlık olarak bu turnuvayı düzenlememizdeki birinci amaç, sporun birleştirici gücüyle ilçemizde bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile STK'ların daha da yakınlaşmasını sağlamaktı. Biz kamu ve STK'lar olarak ortak amaca hizmet eden kuruluşlarız. Ortak amacımız vatandaşımızın en iyi hizmeti almasıdır. Bu amaçla çalışanlarımızın moral ve motivasyonunu yükseltirsek yaptığımız işte biraz daha başarılı olacağımıza inanıyorum. Şampiyon takımı tebrik ediyorum. Mesai sonrası stada gelip bu şölene ortak alan tüm takımları yürekten kutluyorum. Turnuva boyunca herhangi bir olumsuzluğun olmaması bizi oldukça mutlu etti. İnşallah Yahyalı Kaymakamlığı olarak bu tür turnuvaları yapmaya devam edeceğiz. Bir teşekkür de Yahyalı ilçe stadı tribünlerini dolduran Yahyalılı hemşerilerimize olacak" dedi.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve diğer protokolün katıldığı final şölen havasında geçti. Kupa töreninde Yahyalı Kaymakamı Eyyüpkoca takımlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. - KAYSERİ