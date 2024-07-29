Yahyalıspor, 2024-2025 sezon açılışını gerçekleştirdi - Son Dakika
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Yahyalıspor, 2024-2025 sezon açılışını gerçekleştirdi

Yahyalıspor, 2024-2025 sezon açılışını gerçekleştirdi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Yahyalıspor, 2024-2025 futbol sezon açılışını Yahyalı İlçe Stadı'nda gerçekleştirdi. Sezon açılışına Yahyalı Belediye Başkanı, İlçe Kaymakamı, kulüp başkanları, teknik heyet, oyuncular ve sporseverler katıldı.

29.07.2024 08:46  Güncelleme: 08:48
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Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Yahyalıspor, 2024-2025 futbol sezon açılışını Yahyalı İlçe Stadı'nda gerçekleştirdi.

2024-2025 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Yahyalıspor sahaya indi. Yahyalı İlçe Stadı'nda gerçekleştirilen sezon açılışına Yahyalı Belediye Başkanı ve Yahyalıspor Onursal Başkanı Esat Öztürk, Yahyalı İlçe Kaymakamı Mehmet Kaya, Yahyalıspor Kulübü Başkanı Şahin Kömürcü, Yerköyspor Kulübü Başkanı Hacı Yusuf Şahin, Yahyalıspor yönetim üyeleri, teknik heyet, oyuncular, ilçe protokolü ve sporseverler katıldı.

Teknik Direktör Furkan Selim Ünlü nezaretinde gerçekleşen sezonun ilk antrenmanı 1 saat sürdü. Şenlik havasında geçen sezon açılış programında, yöresel halk oyunları, taekwondo gösterileri, selamlama konuşmaları, Yahyalıspor'un yöneticilerinin ve futbolcuların tanıtımı yapıldı. İlk antrenmanın ardından pasta kesilerek yeni sezon öncesi başarılar dilendi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yahyalı, Futbol, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Yahyalıspor, 2024-2025 sezon açılışını gerçekleştirdi - Son Dakika

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