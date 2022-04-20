Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın sağlık sponsoru oldu - Son Dakika
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Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın sağlık sponsoru oldu

20.04.2022 11:27
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın sağlık sponsoru oldu

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu'nun organize ettiği "Euro Cup 2"de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) temsil edecek olan Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın sağlık sponsoru oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu'nun organize ettiği "Euro Cup 2"de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) temsil edecek olan Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın sağlık sponsoru oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Engelliler Spor Federasyonu'na bağlı Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın sağlık sponsoru oldu.

KKTC'de, yurt içinden ve yurt dışından hastalara dünya standartlarında tanı ve tedavi hizmetleri sunan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, sahip olduğu sosyal sorumluluk bilinci ile 2020-2021 sezonunda hem Türkiye hem de uluslararası liglerde mücadele eden Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın sağlık sponsorluğunu üstlendi.

Kalpler tek yürek

Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 22-24 Nisan tarihleri arasında Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu (IWBF) tarafından organize edilen ve İtalya'nın Sassari şehrinde yapılacak "Euro Cup 2" finallerinde KKTC'yi temsil etmeye hazırlanıyor. Hazırlıklar çerçevesinde tüm takım oyuncuları Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde sağlık taramasından geçirildi.

İtalya'nın ev sahipliği yapacağı kupada, 9 ülkeden 23 takım 3 farklı grupta mücadele edecek. Vakıflar turnuvada, İtalya, Polonya, Fransa ve İspanya'dan rakipleriyle karşı karşıya gelecek.

"Kalpler Tek Yürek" sloganı ile her koşulda takıma destek olduklarını belirten Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi yetkilileri, KKTC'yi uluslararası arenada temsil edecek olan Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na başarılar diledi. - İSTANBUL

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın sağlık sponsoru oldu
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın sağlık sponsoru oldu
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın sağlık sponsoru oldu
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın sağlık sponsoru oldu

YORUMLAR
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Yakın Doğu Üniversitesi, Tekerlekli Sandalye, basketbol, Kıbrıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın sağlık sponsoru oldu - Son Dakika


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