Yakup Arda Kılıç Novi Pazar\'a Geçici Transfer Oldu

İSTANBUL, –BEŞİKTAŞLI futbolcu Yakup Arda Kılıç, FK Novi Pazar'a geçici olarak transfer oldu.
Beşiktaş Kulübü'nden transferle ilgili yapılan resmi açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcumuz Yakup Arda Kılıç, 2025-26 sezonu sonuna kadar FK Novi Pazar'a geçici transfer olmuştur.Yakup Arda Kılıç'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
