Yakup Emre Budak, Moldova'da düzenlenecek dünya şampiyonasında altın madalya için hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Yakup Emre Budak, Moldova'da düzenlenecek dünya şampiyonasında altın madalya için hazırlanıyor

17 yaşındaki milli sporcu Yakup Emre Budak, 2024 yılında Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda ikincilik elde ettikten sonra Moldova'da düzenlenecek dünya şampiyonasında altın madalya kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor. Budak, antrenörü Dursun Önder ile birlikte hazırlıklarını sürdürüyor ve derece beklediklerini ifade ediyor.

20.06.2024 12:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 yılı içinde Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda ikincilik elde eden 17 yaşındaki milli sporcu Yakup Emre Budak, Moldova'da düzenlenecek dünya şampiyonasına ise altın madalya kazanmak için hazırlanıyor.

Genç milli sporcu Yakup Emre Budak, Moldova'nın başkenti Kişinev'de ağustos ayında yapılacak Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası hazırlıklarına Dursun Önder antrenörlüğünde devam ediyor. 5 yıldır bilek güreşine gönül veren başarılı sporcu 2021 yılında Türkiye Şampiyonluğu elde etti. 2021'de katıldığı dünya şampiyonasında derece elde edemeyen Budak, yılmadı ve 2024'te 90 kiloda sol kolda Avrupa ikincisi oldu.

Antrenörü Dursun Önder sayesinde bu günlere geldiğini ifade eden Budak, "İnşallah Moldova'da düzenlenecek Dünya şampiyonasında da Allah izin verirse bir derece, altın madalya bekliyoruz" dedi.

Arkadaşlarıyla bilek güreşi yaparken bu sporun dikkatini çektiğini anlatan Budak, şöyle konuştu:

"Benim yaşadığım köyde arkadaşlarımla sürekli oyun oynuyorduk, bilek güreşi yapıyorduk. Ben bilek güreşinde arkadaşlarımı yenmeye başladım. Benim ablam da karatede milli sporcudur. Aynı zamanda o beni 10 yaşımdan beri sürekli Gençlik Spor Müdürlüklerinde spora teşvik ediyordu. Çünkü eğitim öğretimim biraz sıkıntılıydı. Ondan sonra boks, yüzme, dart, okçuluk sporlarına gittim ama bir türlü içimden gelmiyordu. Ablama bilek güreşi yapmak istediğimi söyledim. Bilek güreşi spor mu demişti. Gün döndü devran geldi ben bilek güreşçisi oldum."

Budak, sağ kolunda sakatlık olduğunu ve bu nedenle de bu koluna fazla yüklenmeden çalışmalara devam ettiğini söyledi.

Antrenör Dursun Önder ise sporcusundan derece beklediğini belirterek "Bu sene Avrupa 2.'si oldu. Şu an önümüzde dünya şampiyonası var. Orada da bir terslik olmazsa final oynayacağını düşünüyorum" dedi. - YALOVA

Kaynak: İHA

Dünya Şampiyonası, Dursun Önder, Moldova, Dünya, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Yakup Emre Budak, Moldova'da düzenlenecek dünya şampiyonasında altın madalya için hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:25 Depozito İade Sistemi başlıyor İadesi yapılacak her şişe için ödenecek rakam da belli Depozito İade Sistemi başlıyor! İadesi yapılacak her şişe için ödenecek rakam da belli
11:31 Mezarın üzerine çıkıp şarkı söylemek isteyen Yıldız Tilbe’yi görevliler durdurdu Mezarın üzerine çıkıp şarkı söylemek isteyen Yıldız Tilbe'yi görevliler durdurdu
11:10 Benzine ve motorine kontak kapattıracak zam Benzine ve motorine kontak kapattıracak zam
10:16 Dizi setine silahlı saldırı Cengo rolüyle tanınan Cengizhan Yurdutek başından yaralandı Dizi setine silahlı saldırı! Cengo rolüyle tanınan Cengizhan Yurdutek başından yaralandı
10:02 Timur Cihantimur’un ot yolup tuvalet temizlediği cezaevinden ilk fotoğrafı geldi Timur Cihantimur'un ot yolup tuvalet temizlediği cezaevinden ilk fotoğrafı geldi
11:00 2 aileyi paramparça eden kazadan geriye sadece çocuklar kaldı 2 aileyi paramparça eden kazadan geriye sadece çocuklar kaldı
10:59 DolarTL güne düşüşle başladı Dolar/TL güne düşüşle başladı
10:44 Aldatıldığını öğrenen kadın deliye döndü Sevgilisinin üstünü başını parçaladı Aldatıldığını öğrenen kadın deliye döndü! Sevgilisinin üstünü başını parçaladı
09:55 Altına yatırım yapanlar dikkat İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet fiyatları Altına yatırım yapanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet fiyatları
09:45 Gözü dönen baba, oğlunun kavga ettiği genci öldürdü Gözü dönen baba, oğlunun kavga ettiği genci öldürdü
09:27 Birlikte otele gittiği kız, duş sırasında film gibi plan yaptı Birlikte otele gittiği kız, duş sırasında film gibi plan yaptı
09:14 Özel’in “Bidon kafa zihniyeti“ dediği Yılmaz Özdil küplere bindi: Sana bu iftirayı yedireceğim Özel'in "Bidon kafa zihniyeti" dediği Yılmaz Özdil küplere bindi: Sana bu iftirayı yedireceğim
08:51 Hızını alamayan otomobil yoldan çıkarak bahçeye uçtu Hızını alamayan otomobil yoldan çıkarak bahçeye uçtu
08:51 Taksimetre parasını ödemeyen kadının söyledikleri pes dedirtti: Ben rezillik duygusunu hissetmem Taksimetre parasını ödemeyen kadının söyledikleri pes dedirtti: Ben rezillik duygusunu hissetmem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2024 12:41:05. #1.13#
SON DAKİKA: Yakup Emre Budak, Moldova'da düzenlenecek dünya şampiyonasında altın madalya için hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement