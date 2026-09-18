Yalçın Efe Basketbol Turnuvası başladı, Aliağa Petkimspor Maroussi BC'yi 73-61 yendi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
6. Türk Telekom Yalçın Efe Basketbol Turnuvası, Ankara Spor Salonu'nda başladı. Aliağa Petkimspor, ilk yarıyı 47-29 önde bitirdiği maçta Yunanistan temsilcisi Maroussi BC'yi 73-61 mağlup etti.
6. Türk Telekom Yalçın Efe Basketbol Turnuvası, başkentte oynanan karşılaşmalarla başladı.
Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda Aliağa Petkimspor, Yunanistan temsilcisi Maroussi BC ile karşı karşıya geldi.
Müsabakada ilk yarıyı 47-29 üstün geçen Aliağa Petkimspor, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürerek maçı 73-61 kazandı.
Kaynak: AA
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