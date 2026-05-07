Yalçın Koşukavak: Penaltıyla Elendik
07.05.2026 23:08
Ankara Keçiörengücü teknik direktörü Koşukavak, Çorum FK maçında penaltıdan elenmekten üzüntü duydu.

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Çorum FK maçının ardından, "Sadece bir penaltıyla elendiğimiz için üzgünüm. Rakip bizi çok domine etseydi, oynasaydı, oyun gücüyle yenseydi belki bu cümleleri kullanmayacaktım" dedi.

Trendyol 1. Lig play-off 1. tur mücadelesinde Çorum FK, evinde Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup ederek tur atladı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, değerlendirmelerde bulundu. Oyuncularını gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik eten Koşukavak, penaltı golüyle elenmelerinden dolayı üzgün olduklarını dile getirdi.

"15. sıradan gelip burada böyle bir başarı sağladık"

Play-off maçlarının zor olduğunu dile getiren Koşukavak, "Bizim için zor bir deplasmandı. Bunu söylememe gerek yok zaten. İki takım arasındaki farkları Türkiye biliyor. Oyunda ilk 10 ila 20. dakika arası biraz baskı yedik. Çorum orada penaltıdan bir golü buldu. Sonra biz oyuna çok hükmetmeye başladık. Bir tane geçiş hücumundan bir pozisyon verdik. Kaleci Emre kurtardı. Sonra oyun ikinci yarı tamamen Çorum yarı sahasında oynandı. Aslında topu 18'e çok getirdik. Orada golü bulsak maçı uzatabilirdik. Son dakika da bir pozisyon var. Oyunu yorumladığınız zaman, oyuncularıma teşekkür ediyorum. Çünkü bizim geliş hikayemizden dolayı biraz da üzgünüm. Bir penaltıyla böyle beklentisi olan bir takıma karşı, bu kadar ciddi bir oyun oynayıp elenmek işin açıkçası beni üzüyor. Çünkü 12. hafta geldim takıma, 15. sıradaydı. Yukarıdaki altı takım hiç değişmedi bu ligde, ekonomik güçten, kadro yapısından dolayı sürekli onlar yukarıda vardı. Sürekli yedinci sıra değişiyordu. 15. sıradan biz gelip burada böyle bir başarı sağladık, play-off'a oynamaya hak kazandık. Çok genç oyuncularımız var ve kariyerinin sonunda çok oyuncularımız var. Ona rağmen bugünkü oyundan da oldukça memnunum. Sadece bir penaltıyla elendiğimiz için üzgünüm. Rakip bizi çok domine etseydi, oynasaydı, oyun gücüyle yenseydi, belki bu cümleleri kullanmayacaktım. Onun adına çok üzgünüm. Çorum FK'ya da ilerleyen maçlarda başarılar dilerim" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i mucizeyi gerçekleştiremedi
Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren'den transfer müjdesi: Yıldız futbolcularla...
İran: BAE kaynaklı düşmanca eylem emareleri var
Hürmüz Boğazı'nda gerilim tırmanıyor! İran'dan füze saldırısı açıklaması
Bakan Gürlek: Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ve Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi
AK Parti'ye geçme kararı alan Burcu Köksal sessizliğini bozdu: CHP'den çok yoruldum
