270 öğrencinin katıldığı yaz futbol okulu tamamlandı - Son Dakika
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270 öğrencinin katıldığı yaz futbol okulu tamamlandı

31.08.2022 10:37
270 öğrencinin katıldığı yaz futbol okulu tamamlandı

Yalova Altınova Belediyesi 14. Yaz Spor Akademisi Futbol Okulu tamamlandı.

Yalova Altınova Belediyesi 14. Yaz Spor Akademisi Futbol Okulu tamamlandı. Yaz okulunun son gününde Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, öğrenci velilerle bir araya geldi.

Altınova Belediyesi 14. Yaz Spor Akademisi Futbol Okulu 270 öğrencinin katılımıyla tamamlandı. Yaz okulunun son gününde Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, öğrenci velilerle bir araya geldi.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, bu yıl 14'üncü kez açılan belediyenin Yaz Spor Akademisi Futbol Okulu'nun son gününde öğrenci ve velileriyle bir araya geldi. Son antrenmanı izleyen Başkan Oral, öğrencileri tek tek kutladı.

Çocuklarını spora yönlendiren ailelere teşekkür eden Başkan Oral, "Sporcularımızı, ailelerini, hocamızı kutluyorum. Ailelerimiz destek veriyor, hocamız çok özverili çalışıyor. Bu, bizim için çok önemli. Gençlerimize güvenimiz tam. Onlar için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Tüm branşlardaki gençlerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.

Altınova Belediyesi Futbol Takımı Teknik Direktörü Abdurrahman Güneş, 270 öğrencinin katılımıyla yaz okulunun sonlandığını ifade ederek, "Böylesi önemli bir etkinliği sağlayan başta çok değerli Altınova Belediye Başkanımız Sayın Dr. Metin Oral'a, Kulüp Başkanımız Sayın Sedat Ok'a, Kulüp Başkan Vekilimiz Sayın Fevzi Arıcı'ya, yönetim kurulu üyelerimize, antrenörlerimiz Ozan Yörükçü, Osman Kaba ve İbrahim İnce ile yaz okulumuza emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Son antrenmana katılan veliler de başta Başkan Dr. Metin Oral olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ettiler. - YALOVA

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Kaynak: İHA

Metin Oral, Yalova, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 270 öğrencinin katıldığı yaz futbol okulu tamamlandı - Son Dakika

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