Altınovalı Pehlivanlar, Elmalı'ya uğurlandı

Yalova Altınova Belediyesi Güreş Takımı, 670. Tarihi Antalya Elmalı Yağlı Güreşlerine dualarla uğurlandı.

Elmalı'ya çok iyi hazırlandıklarını ve hedeflerin çeşitli boylarda kürsü yapmak olduğunu dile getiren Altınova Belediyespor Güreş Antrenörleri Kaan Kaya ve Burak Kaya, "Takımımızın genel durumu gayet iyi. Çok iyi bir çalışma programıyla bu dev organizasyona hazırlandık. Bize desteklerini esirgemeyen Altınova Belediye Başkanımız Dr. Metin Oral ve Meclis üyelerine, Kulüp Başkanımız Sedat Ok ve yönetimine teşekkür ederiz" dedi.

"Türk'ün ilk er meydanı" olarak adlandırılan ve Kırkpınar'dan daha eski olduğu belirtilen "670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri"ni güreş severler heyecanla bekliyor. 2-4 Eylül'de düzenlenecek müsabakalara 20 bin kişinin izleyici olarak katılması bekleniyor. Bazı tarihi kaynaklara göre ilk Alperenlerin bölgeye yerleşmesiyle Türk ve Müslümanların çoğalıp kök saldığı Antalya'nın Elmalı ilçesi, ata sporu güreşin ilk müsabakalarının yapıldığı yer olarak da kayıtlarda yer alıyor.

Namlı pehlivanların 1352'den beri kispet giydiği Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, bu yıl 670'inci kez, pehlivanlara ev sahipliği yapacak. Kırkpınar'dan 9 yıl daha eski Elmalı Yağlı Güreşleri, 2-4 Eylül'de 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda yapılacak.

Organizasyonda, 80 başpehlivan ile yaklaşık 2 bin sporcu er meydanında olacak. Ayrıca güreşlerde 500 görevli yer alacak. - YALOVA