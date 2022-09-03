Yalova Belediyesi Yaz Okulları'nı 220 çocuk tamamladı - Son Dakika
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Yalova Belediyesi Yaz Okulları'nı 220 çocuk tamamladı

03.09.2022 12:22
Yalova Belediyesi Yaz Okulları'nı 220 çocuk tamamladı

Yalova Belediyesi tarafından 6-12 yaş arasındaki çocuklara yönelik gerçekleştirilen 'Yaz Spor Okulları' tamamlandı.

Yalova Belediyesi tarafından 6-12 yaş arasındaki çocuklara yönelik gerçekleştirilen 'Yaz Spor Okulları' tamamlandı.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un talimatlarıyla, gençlerin yaz tatilini verimli şekilde geçirmesi, sportif yeteneklerini gün yüzüne çıkarması ve toplumsal iletişimlerini geliştirmek amacıyla düzenlenen yaz spor okulları tamamlandı. Düzenlenen törende çocuklara katılım belgelerini, Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Sarıduman verdi. Bu yıl ilk defa Yalova Belediyesi Gençlik ve Spor Birimi tarafından ücretsiz olarak yapılan yaz spor okullarında çocuklar, basketbol, masa tenisi, satranç, yüzme ve jimnastik branşlarına katılarak hünerlerini geliştirdi. Haziran ayında başlayan ve 220 sporcunun katıldığı eğitimler, branş antrenörleri tarafından verildi.

Yaz Spor Okullarına katılan bütün sporcuları tebrik eden Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Sarıduman, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın her alanda başarılı olmasını, her alanda kendilerini ifade edebilmelerini istiyoruz. Bu anlamda sporun önemi çok büyük olduğu gibi yaz spor okulunu da her çocuğun katılabilmesi adına ücretsiz olarak gerçekleştirdik. Gelecekte ülkemizi ulusal ve uluslararası şampiyonalarda belki de sizler temsil edeceksiniz. Bizlere çocuklarını emanet eden kıymetli ailelerimize de teşekkür ediyorum. Belediye Başkan Vekilimiz Mustafa Tutuk'un hepinize selamları var" dedi. - YALOVA

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Kaynak: İHA

Yalova Belediyesi, Mustafa Tutuk, Yalova, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yalova Belediyesi Yaz Okulları'nı 220 çocuk tamamladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova Belediyesi Yaz Okulları'nı 220 çocuk tamamladı - Son Dakika
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