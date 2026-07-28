Yalova'da Spor Tesisine Hibe Desteği - Son Dakika
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Yalova'da Spor Tesisine Hibe Desteği

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Hacımehmet köyünde 90 milyon lira bütçeli spor kompleksi için Gençlik ve Spor Bakanlığı hibe verecek.

Yalova İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, Yalova İl Özel İdaresi tarafından merkez Hacımehmet köyünde yapılması planlanan antrenman sahası ve spor salonu projesi için 90 milyon lira yatırım bedelinin bir kısmını Gençlik ve Spor Bakanlığının hibe olarak karşılayacağını söyledi.

Soygüzel, AA muhabirine, Yalova merkeze bağlı Hacımehmet köyünde 2027 yılında hizmete alınması planlanan antrenman sahası ve spor salonu projesinin 90 milyon lira yatırım bedelinin olduğunu belirterek, proje için Gençlik ve Spor Bakanlığının hibe desteği sağlayacağını kaydetti.

Hacımehmet köyünde 279 ada 1 parsel üzerine inşa edilecek tesisin, bölgedeki çocuklar ve gençlerin modern spor imkanlarına erişimini artıracağını belirten Soygüzel, projeyle kırsalda spor altyapısının güçlendirilmesinin amaçlandığını ifade etti.

Bölgede kapalı ve donanımlı bir spor tesisinin bulunmadığını dile getiren Soygüzel, dört mevsim kullanılabilecek güvenli ve erişilebilir bir spor kompleksinin oluşturulacağını kaydetti.

Soygüzel, projede 500 seyirci kapasiteli çok amaçlı antrenman sahasının yanı sıra minder sporlarına uygun iki antrenman salonu, soyunma odaları, duş alanları, revir, antrenör ve hakem odaları, personel alanları, danışma ve bekleme bölümleri ile engellilerin kullanımına uygun erişilebilir alanların yer alacağını anlattı.

Basketbol başta olmak üzere çeşitli salon sporlarına ev sahipliği yapacak ana salonun seyirci tribünleriyle birlikte çok amaçlı olarak tasarlandığını aktaran Soygüzel, zemin kat ve asma kattan oluşacak spor salonunun 1960 metrekare kapalı kullanım alanına sahip olacağını ifade etti.

Tesis çevresinde iki açık tenis kortu, çok amaçlı açık spor sahası, otopark, kafe, yürüyüş yolları, dinlenme alanları ve yeşil alanların da bulunacağını belirten Soygüzel, mimari tasarımda köy dokusuna uygun, sade ve işlevsel bir anlayışın benimsendiğini, düşük işletme maliyetleri, güvenli giriş-çıkış düzeni ve engelli erişimine uygun çözümlerin ön planda tutulduğunu söyledi.

Yatırımın yalnızca bir spor tesisi olmadığını, aynı zamanda bölgenin sosyal yaşamına katkı sağlayacağını vurgulayan Soygüzel, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin sporla iç içe büyümesini sağlayacak, farklı branşlarda antrenman yapabilecekleri modern bir tesisi ilimize kazandırıyoruz. Hacımehmet köyü ve çevresindeki yerleşimlerde yaşayan çocuklarımız ile gençlerimizin ilçe merkezlerine gitmeden spor yapabilmeleri en önemli hedeflerimizden biri. Bu yatırım, kırsalda spor altyapısını güçlendirecek ve bölgemize uzun yıllar hizmet edecek önemli bir eser olacak. Projeye sağladığı destek dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığımıza da teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Yalova'da Spor Tesisine Hibe Desteği - Son Dakika

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