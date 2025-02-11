Yalova'da Wushu Şampiyonası Devam Ediyor - Son Dakika
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Spor

Yalova'da Wushu Şampiyonası Devam Ediyor

Yalova'da 3 bin sporcunun katıldığı Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası heyecanla sürüyor.

11.02.2025 17:50
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Yalova'da Türkiye Wushu Şampiyonası heyecanı devam ediyor

YALOVA - Yalova'nın Termal ilçesinde 3 bin sporcunun katılımıyla düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası tüm heyecanıyla devam ediyor.

Termal ilçesindeki bir otelin spor salonunda gerçekleştirilen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası, kıran kırana mücadelelere sahne oluyor. Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde gerçekleştirilen şampiyona 16 Şubat'ta sona erecek. Türkiye Wushu Kung Fu Federasyon Başkanı Abdurrahman Akyüz, "Şubat, 6 Şubat Depremi'nden dolayı acı dolu bir ay. 50 bin deprem şehidi, 50 bin Filistin şehidini hatırlıyoruz, onları da bu şampiyonamızda anıyoruz. Geçen seneki şampiyonada da Filistin'e desteğe yönelik şampiyonamıza vurgu yaptık. Burada iyi bir katılım, iyi bir şampiyona organizasyonu var. Gençlerimiz wushuya her geçen sene daha çok ilgi ve alaka gösteriyor. Wushu çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Wushu dünyanın en güzel ve faydalı sporu. Her yönden fiziksel, bedensel, ruhsal yönden insan sağlığını en iyi şekilde geliştiren bir spor. Wushu sporu Türkiye ve dünyada yayılması konusunda etkili çalışmalar yapıyoruz. Sporcularımız da dünya çapında başarılar elde ediyorlar. Bu başarıların da devamını diliyoruz" dedi.

Türkiye Şampiyonası'nda başarı elde eden sporcuların uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil edeceğini hatırlatan Akyüz, "Türkiye Şampiyonası bundan sonra yapılacak Dünya ve Avrupa şampiyonlarının seçmesi. İnşallah bundan sonra başarılı olan sporcularımız Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ülkemizi temsil edecekler ve yeni yeni başarılara imza atacağız" diye konuştu.

Milli antrenör ve İstanbul Aksu Spor Kulüp Başkanı Serdar Aksu ise şampiyonanda kıran kırana mücadeleler yaşandığını anlattı. Velililerinde şampiyona heyecanına katıldığını aktaran Aksu, "37'si velilerle toplam 60 kişiyle şampiyonaya dahil olduk. Yaklaşık 13-14 madalya kazandık" ifadesini kullandı.

Şampiyonaya katılan sporcular ise heyecanlı bir turnuva geçirdiklerini söyledi.

Sporculardan Ahmet Selim Tülü, daha önce karatede siyah kuşak olduktan sonra wushu sandaya başladığını ifade etti. Tülü, ilk turnuvasını güzel bir şekilde geçtiğini paylaştı.

Kaynak: İHA

Türkiye, Termal, Yalova, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yalova'da Wushu Şampiyonası Devam Ediyor - Son Dakika

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