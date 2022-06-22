Yalova'da yaşayan eski antrenör Murtaza Tavhan, Türk futbolunu değerlendirdi Açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da 1985-1986 sezonunda yardımcı antrenörlük yapan Murtaza Tavhan, bordo mavililerin şampiyonluğu hakkıyla kazandığını, kadrosunu muhafaza ederse yeni sezonda da üst sıralara oynayacağını söyledi.

Almanya ve Rusya'da bazı kulüplerde görev alan, Türkiye'de Trabzonspor'un Alman teknik direktörü Jürgen Sundermann'ın yardımcılığını yapan, Gençlerbirliği ve Kocaelispor'da antrenörlük deneyimleri olan 82 yaşındaki Tavhan, yeşil sahalarda geçirdiği yılları unutamıyor.

Antrenörlüğü 1995'te bırakan Tavhan, elde ettiği başarılara ilişkin ödülleri, çerçevelettiği gazete kulüplerini Yalova'daki evinin duvarında sergiliyor.

Murtaza Tavhan, AA muhabirine, 1985-1986 sezonu öncesi Trabzonspor'dan teklif gelince Almanya'da işlettiği lokantayı bir arkadaşına devrederek Türkiye'ye geldiğini anlattı.

Bordo mavililerin o sezon iyi bir performans ortaya koyamadığını belirten Tavhan, şöyle devam etti:

"O dönem Hami Mandıralı'yı altyapıdan aldım. Onu da İstanbul'da, Fenerbahçe maçında oynatmıştım. Sundermann'ın Fransa'da mahkemesi vardı. Onun için hazırlık maçında takımı ben kurmuştum. Hami'yi de kadroya alıp oynatmıştım. Hami ile Almanya'da karşılaştığımızda da 'Hocam birisi başlangıç yapacaktı onu da sen yaptın. Allah senden razı olsun' dedi. Bu bana güzel bir hatıra oldu. Trabzonspor'da çok güzel çalışmalar yaptım."

Tavhan, Trabzonspor'un 38 yıl sonra 2021-2022 sezonunda Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlamasından mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Bordo mavililerin geçen sezon öncesi çok iyi ve kaliteli transferlerden oluşan bir kadro kurduğunu vurgulayan Tavhan, "Trabzonspor'un bir avantajı da diğer büyük takımların çok kötü bir sezon yaşaması. Trabzonspor'un bu kadrosu her zaman şampiyon olacak kadrodur. Bu şekilde de zaten oynayıp ligi şampiyon tamamladı. Trabzonspor şampiyonluğu hakkıyla kazandı. Bu kadro muhafaza edilirse yeni sezonda da üst sıralara oynayacak bir ekip." diye konuştu.

Stefan Kuntz yönetimindeki milli takımın performansı

1980'li yıllarda Galatasaray'a Jupp Derwall'in gelmesinin, başka Alman teknik adamların, antrenörlerin Türkiye'de görev yapmasının Türk futbolunu geliştirdiğini anlatan Tavhan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir zihniyet değişikliği de oldu. Futbolcular da verimli olmaya başladılar. Yabancılar çok para kazanıyordu. 'Çalışırsan sen de kazanacaksın' mantığıyla yerli isimler de ön plana çıkarak yurt dışına gittiler. Bizim yerli antrenörler de seminerlere katıldı. Almanya'dan gelen hocalar Türkiye'de seminer düzenlediler. Antalya'da seminerler yapıldı. Böylece bir gelişme oldu. Yaşanan gelişme sonrasında Türkiye'den Avrupa'ya futbolcularımız giderek ülkemizi temsil ettiler. Almanya'da oynayıp yetişenler de buraya geldi."

Murtaza Tavhan, A Milli Futbol Takımı'nın, Alman teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde iyi bir seviyeye ulaştığını belirtti.

Kuntz'un hem Alman ekolü hem de Beşiktaş'ta oynamanın verdiği avantajla milli takımın başına geçtiğini kaydeden Tavhan, "Şu anda iyi gidiyor. Takım ve kadro çok iyi durumda. Yeni oyuncular var. Türk futbolunun bu şekilde ilerleyeceğini inanıyorum. Türk futbolu gelişecektir." ifadesini kullandı.