Yalova haberi! Satranç ustaları Altınova'da buluşuyor - Son Dakika
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Yalova haberi! Satranç ustaları Altınova'da buluşuyor

12.10.2022 16:12
Yalova haberi! Satranç ustaları Altınova'da buluşuyor

Yalova habere göre 15. Ulusal Satranç Turnuvası, 14-15-16 Ekim 2022 tarihleri arasında Yalova'da gerçekleştirilecek.

15. Ulusal Satranç Turnuvası, 14-15-16 Ekim 2022 tarihleri arasında Yalova'da gerçekleştirilecek.

Altınova Belediyesi ve Yalova Satranç İl Temsilciği arasında bu yıl 15.incisi gerçekleştirilecek olan Ulusal Satranç turnuvası, 14-15-16 Ekim 2022 tarihleri arasında Altınova Belediyesi Spor Salonunda gerçekleştirilecek. 4 farklı kategoride gerçekleştirilecek turnuvada, 30 bin lira nakdi ödül dağıtılacak.

Turnuva kayıtları, www.yalova.tsf.org.tr adresinden yapılacağı açıklandı. - YALOVA

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Kaynak: İHA

Yalova, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yalova haberi! Satranç ustaları Altınova'da buluşuyor - Son Dakika

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