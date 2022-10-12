Altınova Belediyesi ve Yalova Satranç İl Temsilciği arasında bu yıl 15.incisi gerçekleştirilecek olan Ulusal Satranç turnuvası, 14-15-16 Ekim 2022 tarihleri arasında Altınova Belediyesi Spor Salonunda gerçekleştirilecek. 4 farklı kategoride gerçekleştirilecek turnuvada, 30 bin lira nakdi ödül dağıtılacak.

Kaynak: İHA

Yalova, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Yalova haberi! Satranç ustaları Altınova'da buluşuyor - Son Dakika

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