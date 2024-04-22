Yalova Süper Amatör'de sezon sona erdi - Son Dakika
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Yalova Süper Amatör'de sezon sona erdi

Yalova Süper Amatör\'de sezon sona erdi

Yalova Süper Amatör Küme'de sezon hafta sonu oynanan maçlarla sona erdi.

22.04.2024 15:46  Güncelleme: 15:51
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Yalova Süper Amatör Küme'de sezon hafta sonu oynanan maçlarla sona erdi. Ligde şampiyonluğa Yalovaspor ulaşırken düşen ekipler ise Hersekspor ve Yenimahallespor oldu.

Hersekspor, Çınarcık Belediyespor'a hükmen yenilerek 15 puanla ligden düşerken, Çınarcık Belediyespor ise 27 puanla yedinci sırada sezonu tamamladı. Yalova Amatör 1 Nolu Saha'da Kurtköyspor ile Yalova Esenköyspor arasındaki mücadelede ise Kurtköyspor 2-1'lik skorla galip gelerek 25 puanla sekizinci sırada sezonu tamamladı. Yalova Esenköyspor ise 23 puanla onuncu sırada yer aldı.

Taşköprü Gökhan Güney Sahası'nda haftanın bir diğer karşılaşmaları Taşköprüspor ile Çiflikköy Belediyespor arasında oynandı. Taşköprüspor, Çiflikköy Belediyespor'u 4-0 yenerek 25 puanla dokuzuncu sırada yer aldı. Çiflikköy Belediyespor ise 27 puanla altıncı sırada sezonu tamamladı.

Tavşanlı Sahası'nda Negmar Tavşanlı Belediyespor ile Yalova Yenimahallespor kozlarını paylaştı. Negmar Tavşanlı Belediyespor ile Yalova Yenimahallespor arasındaki maçta 5-2'lik skorla Negmar Tavşanlı Belediyespor galip gelerek 56 puana ulaştı ve ikinci sırada sezonu tamamladı. Yalova Yenimahallespor ise 22 puanla ligden düştü.

Yalova Atatürk Stadı'nda oynanan Yalovaspor, Safranspor maçında Yeşil-Kırmızılar rakibini 5-2 yenerek sezonu 66 puanla zirvede bitirerek şampiyonluğa ulaştı. Safranspor ise 27 puanla beşinci sırada sezonu kapattı. Teşvikiye Şehit Mehmet Yurddaş Sahası'nda Sugören Gençlerbirliği'ni ağırlayan Teşvikiye Belediyespor 3-1 galip gelerek 31 puana ulaştı ve üçüncü sırada sezonu tamamladı. Sugören Gençlerbirliği ise 30 puanla dördüncü sırada yer aldı. - YALOVA

Kaynak: İHA

Yalova, Spor, Son Dakika

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