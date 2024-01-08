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Yalova Süper Amatör Küme'de 9. Hafta Maçları Sonuçlandı - Son Dakika
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Yalova Süper Amatör Küme'de 9. Hafta Maçları Sonuçlandı

Yalova Süper Amatör Küme'de 9. hafta karşılaşmaları sona erdi.

Yalova Süper Amatör Küme\'de 9. Hafta Maçları Sonuçlandı
08.01.2024 - 18:34,
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Yalova Süper Amatör Küme'de 9. hafta karşılaşmaları sona erdi. 12 takımın mücadele ettiği Süper Amatör Küme'de oynanan maçlar adeta futbolseverlerin nefeslerini kesti. 5 maçta futbolseverler toplam 22 gole tanıklık etti.

Birbirinden zorlu karşılaşmalar sonrasında 9. haftanın açılış maçı Teşvikiye Belediyespor ile Hersekspor arasında oynandı. Teşvikiye Şehit Mehmet Yurddaş Sahası'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-3'lük skorla kaybetti. Teşvikiye Belediyespor topladığı 14 puanla beşinci sıraya geriledi. Hersekspor ise 11 puanla yedinci sırada yerini aldı.

Kıyasıya mücadelenin yaşandığı bir diğer maçta Esenköy Stadı Stadı'nda oynandı. Yalova Esenköyspor ile Negmar Tavşanlı Belediyespor mücadelesi 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Esenköyspor 9 puanla sekizinci sıraya gerilerken, Tavşanlı Belediyespor ise 22 puanla ikinci sırada haftayı tamamladı. 9. haftanın diğer maçlarında Yalova Yenimahallespor ile Safranspor kozlarını paylaştı. Altınova Hersekzade Termal İlçe Stadı'nda oynanan maç nefesleri kesti. 3-4'lük skorla kaybeden takım Yenimahallespor oldu. Futbolseverler bu maçta toplam 7 gole tanıklık etti. Yenimahallespor 7 puanla onuncu sırada yerini alırken, Safranspor 11 puanla altıncı sırada kaldı.

Sugören Sahası'nda Kurtköyspor'u ağırlayan Sugören Gençlerbirliği evinde 4-1'lik skorla kazanan taraf oldu. Sugören Gençlerbirliği 18 puanla üçüncü sıraya tırmanırken, Kurtköyspor ise 8 puanla dokuzuncu sıraya geriledi. Haftanın son karşılaşması ise Yalova Amatör 1 Nolu Saha'da Çiftlikköy Belediyespor ile Yalovaspor arasında oynandı. Çiftlikköy Belediyespor toplam 15 puanla dördüncü sıraya gerilerken, Yalovaspor 27 puanla liderliğini korudu.

07 Ocak Pazar günü oynanması planlanan Çınarcık Belediyespor ile Taşköprüspor müsabakası olumsuz hava ve saha şartları nedeniyle müsabaka hakemi tarafından ertelendi. Yalova Futbol İl Tertip Komitesi'nin almış olduğu karar doğrultusunda söz konusu müsabaka 10 Ocak Çarşamba günü saat 14.00'te Esenköy Sahası'nda oynanacak. - YALOVA

Kaynak: İHA
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Yalovaspor, Teşvikiye, Yalova, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yalova Süper Amatör Küme'de 9. Hafta Maçları Sonuçlandı - Son Dakika


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