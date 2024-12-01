SALON: Yalova 90. Yıl
HAKEMLER: Özlem Yalman, Murat Ciner, Kerem Yılmaz
YALOVASPOR BASKETBOL: Jaylen Johnson 15, Travis McConico 16, Grant Sherfield 8, Kadir Bayram 2, Martin Peterka 8, Ahmed İsmael Hill 12, Egemen Güven 6, Martin Krampelj 2, Boran Güler 2
BEŞİKTAŞ FİBABANKA: Jonah Mathews 18, Kerem Konan 8, Dustin Sleva 7, Kyle Allman 4, Derek Needham 16, Yiğit Arslan 14, Kelan Martin 12, Berk Uğurlu 4, Conor Morgan 6, Yağız Aksu 2
1'İNCİ PERİYOT: 18-23
DEVRE: 36-46
3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-65
Basketbol Süper Ligi'nin 8'inci haftasında Yalovaspor Basketbol, sahasında ağırladığı Beşiktaş'a 71-91 mağlup oldu.
Son Dakika › Spor › Yalovaspor Basketbol, Beşiktaş'a Mağlup Oldu - Son Dakika
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