Yalovaspor Basketbol, Beşiktaş'a Mağlup Oldu - Son Dakika
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Spor

Yalovaspor Basketbol, Beşiktaş'a Mağlup Oldu

Yalovaspor Basketbol, Beşiktaş\'a Mağlup Oldu

Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Yalovaspor Basketbol, sahasında Beşiktaş'a 71-91'lik skorla yenildi. İlk çeyreği 18-23, devreyi 36-46 geride kapatan Yalovaspor, maç boyunca Beşiktaş'a karşı üstünlük sağlayamadı.

01.12.2024 18:52  Güncelleme: 18:53
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SALON: Yalova 90. Yıl

HAKEMLER: Özlem Yalman, Murat Ciner, Kerem Yılmaz

YALOVASPOR BASKETBOL: Jaylen Johnson 15, Travis McConico 16, Grant Sherfield 8, Kadir Bayram 2, Martin Peterka 8, Ahmed İsmael Hill 12, Egemen Güven 6, Martin Krampelj 2, Boran Güler 2

BEŞİKTAŞ FİBABANKA: Jonah Mathews 18, Kerem Konan 8, Dustin Sleva 7, Kyle Allman 4, Derek Needham 16, Yiğit Arslan 14, Kelan Martin 12, Berk Uğurlu 4, Conor Morgan 6, Yağız Aksu 2

1'İNCİ PERİYOT: 18-23

DEVRE: 36-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-65

Basketbol Süper Ligi'nin 8'inci haftasında Yalovaspor Basketbol, sahasında ağırladığı Beşiktaş'a 71-91 mağlup oldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Yalovaspor Basketbol, Beşiktaş'a Mağlup Oldu - Son Dakika

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