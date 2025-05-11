SALON: Yalova 90'ıncı Yıl
HAKEMLER: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Mesut Öztürk, Hüseyin Çelik
YALOVASPOR BASKETBOL: Grant Sherfıeld 10, Kadir Bayram 9, Martin Krampelj 18, Yiğit Onan 12, Martin Peterka 9, Ege Özçelik 2, Bryan Griffin 16, Boran Güler 2
ALİAĞA PETKİM: Wesley Van Beck 30, Damyean Dotson 14, Breein Tyree 10, Kılıçarslan Şenkahya 2, Peyton Aldridge 8, Bryson Williams 9, Jaime Echenique 9, Selim Şav 5
1'İNCİ PERİYOT: 22-22
DEVRE: 41-44
3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-62
Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu'nun 29'uncu haftasında Yalovaspor Basketbol, sahasında ağırladığı Aliağa Petkim'e 87-78 mağlup oldu.
Son Dakika › Spor › Yalovaspor Basketbol Mağlup Oldu - Son Dakika
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