Yalovaspor, Darüşşafaka'yı Uzatmada Geçti - Son Dakika
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Spor

Yalovaspor, Darüşşafaka'yı Uzatmada Geçti

Semt77 Yalovaspor, Darüşşafaka Lassa'yı uzatma sonunda 84-77'lik skorla mağlup etti.

04.05.2025 20:39
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Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Mehmet Şahin, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Berk Kurtulmuş

Darüşşafaka Lassa: Sibande 6, Moore 15, Tinkle 15, Brajkovic 14, Appleby 14, Enes Berkay Taşkıran 7, Pecarski 6, Ege Demir, Tolga Kay

Semt77 Yalovaspor: Griffin 2, Kadir Bayram 15, Krampelj 10, Ege Özçelik 2, Sherfield 18, Boran Güler 14, Martin Peterka 6, Yiğit Onan 15, Melih Kapucu 2

1. Periyot: 20-13

Devre: 39-27

3. Periyot: 54-49

Normal Süre: 70-70

Beş faulle çıkan oyuncu: 47.44 Martin Krampelj (Semt77 Yalovaspor)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Semt77 Yalovaspor, normal süresi 70-70 biten maçta Darüşşafaka Lassa'yı uzatma sonucunda 84-77 yendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Yalovaspor, Darüşşafaka'yı Uzatmada Geçti - Son Dakika

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