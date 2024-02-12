Yalovaspor, Negmar Tavşanlı Belediyespor\'u mağlup ederek liderliğini sürdürdü

Spor

Süper Amatör Kümede lider olarak yoluna devam eden Yalovaspor, sezonun ikinci devresinin ilk maçında Negmar Tavşanlı Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Yalovaspor'un 3-1'lik skorla galip ayrıldığı müsabaka sonunda Yalovaspor en yakın rakibi olan Negmar Tavşanlı Belediyespor ile arasında ki puan farkını 8'e çıkardı. Yalova Atatürk stadında oynanan müsabakayı Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk da tribünde yerini alarak izledi.

Müsabaka öncesi futbolcu ve teknik heyetle fotoğraf çektiren Başkan Tutuk, takıma ve teknik heyete başarılar diledi. Ardından tribünleri selamlayan Başkan Tutuk, alınan 3-1'lik galibiyetin ardından tüm takımı tebrik etti. Yalovaspor almış olduğu galibiyetle puanını 36'a çıkararak namağlup olarak yoluna devam etti. - YALOVA