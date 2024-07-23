Yamaç Paraşütü Karadeniz Bölgesi Hedef Yarışması Samsun\'da Başlıyor

Spor

Yamaç Paraşütü Karadeniz Bölgesi Hedef Yarışması, Samsun'un Canik ilçesinde hafta sonu gerçekleştirilecek.

Canik Belediyesi'nin ilçede geleneksel hale getirdiği Yamaç Paraşütü Karadeniz Bölgesi Hedef Yarışması bu yıl da adrenalin tutkunlarını ağırlayacak. Canik semalarında düzenlenecek ve 18 farklı şehirden sporcuların katılacağı yarışmada nefesler kesilecek. Sporcuların, Karadeniz Bölge Birinciliği için kıyasıya yarışacağı Yamaç Paraşütü Karadeniz Bölgesi Hedef Yarışması, 26-28 Temmuz 2024 tarihleri arasında Canik Gültepe Yamaç Paraşütü Alanında yapılacak.

Final etabı 28 Temmuz'da

Yamaç Paraşütü Karadeniz Bölgesi Hedef Yarışması'nın final etabının 28 Temmuz 2024 tarihinde, saat 13.00'te gerçekleştireceklerini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizin doğal güzelliği eşliğinde heyecana ortak olacağımız Yamaç Paraşütü Karadeniz Bölgesi Hedef Yarışması'na tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum. 3 gün boyunca sürecek olan yarışmamız çerçevesinde düzenleyeceğimiz final etabının ardından Karadeniz Bölge birincisi olan ve dereceler elde eden sporcularımıza ödüllerini takdim edeceğiz" dedi.

3 kategoride ödül

Canik Belediyesinin katkılarıyla ilçede düzenlenecek olan yarışmasının ödül töreni Dereler Mahallesi, Canik Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı arkasında oluşturulan iniş ve gözlem alanında yapılacak. Yarışma kapsamında genel klasman, takım klasmanı ve kadın klasmanı olmak üzere 3 ayrı kategoride ödüller verilecek. Vatandaşlar, Dereler Mahallesi'nde oluşturulan alanda yarışmayı takip edebilecek. - SAMSUN