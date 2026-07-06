Yamaç Paraşütüyle Güvenli İniş

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de havacılık sporuyla ilgilenen iş adamı, Buldan Bostanyeri Mahallesi Kumralı mevkiinden yamaç paraşütüyle havalanarak kendi işletmesine iniş yaptı.

Yaptığı planlama ile başarılı bir uçuş gerçekleştiren İlker Mete Efeoğlu " Kumralı mevkii Buldan'ın en yüksek ve yamaç paraşütüne uygun hava şartlarına sahip bölgesi. Uzun zamandır bu sporla ilgileniyorum. Uçuşumda uzun süre Buldan'ın üstünde dolaştım. Çok şükür bir sıkıntı olmadan inişimi gerçekleştirdim. Çok keyifli bir parkur. Bundan sonra da güzel Buldan'ımızın semalarında dolaşmaya devem edeceğim" dedi. - DENİZLİ