Yankı Erel ve Ergi Kırkın, M25 Doha Turnuvası\'nda şampiyon oldu

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Milli tenisçiler Yankı Erel ile Ergi Kırkın, Katar'da düzenlenen M25 Doha Turnuvası'nda çift erkekler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, Yankı Erel-Ergi Kırkın ikilisi, finalde Japon Masamichi Imamura-Naoki Tajima çiftiyle karşılaştı.
Müsabakadan 4-6, 6-3 ve 10-2'lik sonuçlarla galip ayrılan Yankı-Ergi çifti, başkent Doha'da şampiyon oldu.
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