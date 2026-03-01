Uluslararası Istranca Boks Turnuvası'na katılan Yaren Düztaş, kadınlar 80 kiloda gümüş madalya kazandı.
Türkiye Boks Federasyonunun açıklamasına göre Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen turnuva sona erdi.
Kadınlar 80 kiloda ringe çıkan Yaren, finalde karşılaştığı Kazak Nadezhda Ryabets'e yenilerek gümüş madalya aldı.
Son Dakika › Spor › Yaren Düztaş Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?