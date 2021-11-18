Yarı ağır sıklet boksta Avrupa Şampiyonu olan Giresunlu boksörün hedefi dünya şampiyonluğu

Yarı ağır sıklet boksta WBF ve GBU kemerlerinin sahibi olarak Avrupa- Asya şampiyonu olan Giresun Alucralı Musa Askan Yamak, Almanya'nın Münih şehrinde düzenlene şampiyonada Rus rakibi Siarhei Huliakevich nakavt ederek 8. galibiyetini elde etti. Yamak, hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Son karşılaşmasında Almanya'nın Münih şehrinde Rus rakibi Siarhei Huliakevich'i 8. raunda nakavt ederek 8. galibiyetini elde eden Boksör Yamak, "Kendi dalında 56 maçta 43 galibiyeti olan Rus rakibim Siarhei Huliakevich yenerek 8. galibiyetimi aldım. Dünya altın kemer maçı için 12 galibiyete ihtiyacım var. 9. maçımı 2022 Mart ayında yapacağım. Bu maça hazırlık çalışmalarımın büyük bir kısmını Giresun'da doğal bir ortamda gerçekleştirdim. Hemşehrilerimin her daim yanımda olduğunu biliyorum, bu da beni çok güzel motive ediyor. İnşallah dünya yarı ağır sıklet şampiyonluğu hedefimde altın kemeri kazanarak hemşehrilerimi, sevenlerimi ve aziz milletimi gururlandırırım. Herkese teşekkür ediyorum" dedi. - GİRESUN