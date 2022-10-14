Yarım asırlık köklü kulüp, sahaya çıkamadığı için alt lige düşürüldü - Son Dakika
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Yarım asırlık köklü kulüp, sahaya çıkamadığı için alt lige düşürüldü

14.10.2022 11:18
Yarım asırlık köklü kulüp, sahaya çıkamadığı için alt lige düşürüldü

Yarım asrı aşkındır profesyonel liglerde bulunan, Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden ve son yıllarda yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle Bölgesel Amatör Lig'e kadar düşen Kardemir Karabükspor, üst üste iki maçta sahaya çıkamadığı için bir alt lige düşürüldü.

Yarım asrı aşkındır profesyonel liglerde bulunan, Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden ve son yıllarda yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle Bölgesel Amatör Lig'e kadar düşen Kardemir Karabükspor, üst üste iki maçta sahaya çıkamadığı için bir alt lige düşürüldü.

Türkiye'nin ilk ağır sanayisi olan Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR) çalışan işçiler tarafından 1969 yılında kurulan ve TFF 3. Lig'de 5, TFF 2. Lig ile Spor Toto 1. Lig'de 37, Spor Toto Süper Lig'de ise 10 sezon mücadele eden Karabükspor, Türkiye'yi 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etti.

Yarım asırda tırmandığı ve uzun süre de kaldığı zirveden 2017-2018 sezonunda ekonomik sıkıntılar yaşaması nedeniyle hızla inmeye başlayan Karabük ekibi, geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'e düştü.

Birçok eski oyuncusu ve teknik adamına borcu bulunan, kulübün bazı eski yöneticileri yolsuzluk iddiasıyla yargılanan kırmızı-mavili ekip, bu sezon Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'taki ilk iki hafta maçına çıkamadı.

Karabük İdmanyurdu ve Kavaklıderespor maçlarına çıkamadığı için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Amatör Disiplin Kurulu tarafından 3-0 hükmen mağlup sayılan Karabükspor, ayrıca bir alt lige düşürüldü.

Bu sezon kalan maçlarının tamamında 3-0 hükmen mağlup sayılacak Karabük ekibi, gelecek sezon Karabük Amatör Ligi'nde mücadele edecek.

"Taşın altına elimizi koyduk"

Kulüp başkanı Mehmet Yüksel, AA muhabirine, "takımın bittiği" bir zamanda göreve geldiklerini ve taşın altına ellerini koyduklarını söyledi.

Yönetimiyle son 3-4 sezondur bütün engellere ve güçlüklere rağmen takımı hem içeride hem de deplasmanda sahaya çıkardıklarını anlatan Yüksel, "Artık bizim de gücümüz bir yere kadar. Hep son ana kadar elimizden geleni yapacağız demiştim. Bunu da yaptık. Bu sürede kimse bize destek olmadı, aksine köstekler konuldu. Ben ve yönetimim, son gücümüze kadar takımı taşıdığımız için içimiz rahat. Bu takıma sahip çıkmayanları ve bu hale gelmesine neden olanları, bu kent unutmayacak." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Kardemir Karabükspor, Karabük, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yarım asırlık köklü kulüp, sahaya çıkamadığı için alt lige düşürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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