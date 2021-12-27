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Yarıyı namağlup kapatan Sakaryaspor'dan rekor - Son Dakika

Yarıyı namağlup kapatan Sakaryaspor'dan rekor

27.12.2021 00:57
Yarıyı namağlup kapatan Sakaryaspor'dan rekor

TFF 2. Lig'de 2021-2022 sezonun ilk yarısını 19 maç yenilmezlik serisi ile tamamlayarak kendi takım rekorunu da kıran Sakaryaspor, puanını 45'e yükselterek yarıyı lider olarak kapattı.

TFF 2. Lig'de 2021-2022 sezonun ilk yarısını 19 maç yenilmezlik serisi ile tamamlayarak kendi takım rekorunu da kıran Sakaryaspor, puanını 45'e yükselterek yarıyı lider olarak kapattı. Yeşil-siyahlı kulübün teknik direktörü Ercümend Coşkundere, "Rekorlar kırmak güzel ama beni en çok mutlu edecek davranış Sakaryaspor'un şampiyonluğu. Tabii rekor kırarak bunu yaparsak o taçlı hali oluyor" dedi.

TFF 2. Lig'de 2021-2022 sezonun ilk yarısı bugün oynanan maçlarla sona erdi. Sakaryaspor, ilk yarının son maçında sahasında Sivas Belediyespor'u konuk etti. 19. hafta karşılaşmasını da 4-2'lik üstünlükle tamamlayarak bu seneki performansı ile dikkatleri çekmeye devam eden yeşil-siyahlılar, 13 galibiyet ve 7 beraberlikle Süper Lig ve Avrupa'nın 7 büyük liginde namağlup tek takım olarak ligin ilk yarısını kapattı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı son maç ile birlikte 45 puanla liderliğini sürdüren Sakaryaspor, 1986/87 ve 2018/19 sezonlarında 18 maçlık yenilmezlik serilerine imza atmıştı. Birçok Avrupa devi takımı geride bırakarak 19 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Sakaryaspor, ilk yarının son maçını da kazanarak 19 maçlık yeni seri ile kulüp rekorunu da kırdı. 45 puanla ilk yarıyı lider ve namağlup tamamlayan takıma taraftarının desteği de büyük oldu.

"5 puan farklı ile lider ve namağlup bitirdik"

Maç sonucu açıklamalarda bulunan Sakaryaspor Teknik Direktörü Ercümend Coşkundere, "Şok bir gol ile başladık, hemen bir reaksiyon gösterebildik. Oyun anlamında onlar ile bizim felsefemiz birbirimize benziyor. Biz biraz daha sıkı oynadık, pozisyonlar lehimize oldu. 2-1 öne geçtik daha sonra 2 tane daha attık, güzel bir skor. Son dakika yediğimiz gol tabi mutsuz ediyor, ama sonuçta kazandık. 5 puan farkı ile lider ve namağlup bitirdik. İnşallah ligin sonunda şampiyonluğu göğüsleyecek tablo oluşur ve biz de mutlu oluruz. Tabii rekorlar kırmak güzel ama beni en çok mutlu edecek davranış Sakaryaspor'un şampiyonluğu. Tabii rekor kırarak bunu yaparsak o taçlı hali oluyor. Bizim birinci hedefimiz Sakaryaspor'un şampiyonluğu. Onun ardından; en az gol yiyen, en çok gol atan, hiç yenilmeyen onlar olabilir ama şampiyon olmadı mı onların bizim için bir esprisi yok dolayısıyla biz şampiyonluk istiyoruz" dedi.

"İnşallah karşılığını alacağız"

Coşkundere, "Çok çalışıyoruz, futbolun takım oyunu olduğunu, pozisyonların sayılar ile yani Ahmet, Mehmet değil de 9-10 numara anlamında değerlendirerek böyle bir oyun şablonumuz var ve bunun içerisinde de taktiklerimiz oluyor tabii. Çocukların buna kısa zamanda adapte olması ve karşılıklı bir reaksiyon göstermemiz birlikte bir takım olduk. Bunun yanında aidiyet duygusu da gelişti, bir aile olduk. Hem oyunumuz hem sosyal ilişkilerimiz ve birlikteliğimiz birleşti. Bu da tabii takıma yansıyor. Oyun anlayışımızda oturduğu için giren oyuncumuz da oynayan oyuncumuz da ne yapacağını biliyor. Küçük dokunuşlarımız oluyor sadece. Ama dediğim gibi biz sezon başından beri bir oyun planı üzerinde çalışıyoruz ve bunun da inşallah karşılığını alacağız" diye konuştu.

"İç huzurumuzu bozmak istemiyoruz"

Son olarak kadro bütünlüğünde ciddi bir değişikliğin olmayacağının da altını çizen Coşkundere, "Lig bitti, oyuncularımızdan belki bizle beraber olup mutsuz olanlar olabilir. Bizimle ilgili formasyon anlamında beklentiler olabilir veya kadro derinliği anlamında alacağımız oyuncu olabilir. Ama bunun sayısı öyle çok değil. Kadro bütünlüğünü bozmayacağız inşallah. Önce kendi iç huzurumuzu sağlayıp, gelen arkadaşların da buraya katkısı olacağına inandığımız, oynamadığında sorun olmayacak, oynadığında da katkı verecek türde oyuncular ile inşallah buluşuruz. Çünkü biz iç huzurumuzu bozmak istemiyoruz" şeklinde konuştu. - SAKARYA

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Futbol Federasyonu, Sakaryaspor, oyunlar, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yarıyı namağlup kapatan Sakaryaspor'dan rekor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Yarıyı namağlup kapatan Sakaryaspor'dan rekor - Son Dakika
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