Yaşamını yitiren Pele'nin kariyerinde hiç bilinmeyen Fenerbahçe ayrıntısı! Görüntüler herkesi şaşkına çevirdi - Son Dakika
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Yaşamını yitiren Pele'nin kariyerinde hiç bilinmeyen Fenerbahçe ayrıntısı! Görüntüler herkesi şaşkına çevirdi

30.12.2022 09:42

82 yaşında yaşamını yitiren efsane futbolcu Pele, başarılarla dolu futbolculuk kariyerinde Türk takımlarından sadece Fenerbahçe'ye rakip olmuştu. Pele'nin formasını giydiği Santos, 1972 yılında İnönü Stadı'nda oynanan maçta sarı-lacivertlileri 6-1 mağlup etti.

Brezilya Milli Takımı ve Santos formasıyla kırılmadık rekor bırakmayan efsane futbolcu Pele, tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti. Brezilyalı efsanenin kariyerine ilişkin ise Fenerbahçe detayı dikkat çekti.

PELE, İSTANBUL'A GELDİ

1972'de Santos ile İstanbul'a gelerek Fenerbahçe-Santos maçında Türk seyircisinin karşısına çıktı. İnönü Stadı'nda oynanan mücadeleyi Santos 6-1 kazandı.

Hayatını kaybeden Pele'nin kariyerindeki hiç bilinmeyen Fenerbahçe detayı herkesi şaşırttı

TRİBÜNLER HINCA HINÇ DOLDU

İstanbul'da oynanan mücadeleye büyük ilgi gösteren Türk futbolseverler, İnönü Stadı'nı hınca hınç doldurmuştu. 43 bin 275 seyircinin tribünde olduğu mücadelede futbolseverler, Pele'nin şiir gibi oyununu izleme fırsatı bulmuştu.

KIRILMADIK REKOR BIRAKMADI

Pele olarak bilinen, tam adıyla Edson Arantes do Nascimento, ardında başarılarla dolu bir kariyer ve yaşam bıraktı. Kariyerini ABD'nin New York Cosmos ekibinde noktalamadan önce ülkesinde 19 yıl giydiği Santos formasıyla binin üzerinde gole imza atan Pele'nin heykeli, Brezilyalılar için futbolun doğduğu yer Maracana Stadı'nın önüne dikildi.

Pele, takımıyla geçirdiği 19 yıl boyunca 10 eyalet ve 6 lig şampiyonluğu, ikişer Libertadores Kupası ve Kıtalar Arası Kupa kazandı. "Siyah İnci", "Futbolun Kralı", "Kral Pele" gibi lakaplar takılan efsane futbolcu, bin gol barajını aşan oyunculardan biri oldu. Pele, bin 363 maçlık kariyerine bin 279 gol sığdırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na da girmişti.

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