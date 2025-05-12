Yaşar Üniversitesi Admirals Şampiyon Oldu

Yaşar Üniversitesi Amerikan Futbol Takımı Admirals Korumalı Futbol Takımı yenilgisiz şampiyon olarak Süper Lig'e yükseldi.

Yaşar Üniversitesi Korumalı Futbol Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen 2024-2025 Korumalı Futbol 1. Lig sezonunda gösterdiği üstün performansla gurur kaynağı oldu.

Grup maçlarında başlayan galibiyet serisini çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmalarında da sürdüren takım, sezonu yenilgisiz şampiyon olarak tamamladı ve Korumalı Futbol Süper Ligi'ne yükselme başarısı gösterdi. - İZMİR