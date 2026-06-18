Yaşar Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı Şampiyon! - Son Dakika
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Yaşar Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı Şampiyon!

Yaşar Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı Şampiyon!
18.06.2026 09:47
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Yaşar Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı, ÜNİLİG Türkiye Şampiyonası'nda şampiyonluk kazandı.

Yaşar Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı, Antalya'da düzenlenen ÜNİLİG Voleybol Türkiye Şampiyonası'nda rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu. Kupayı kazanan Yaşar'ın Sultanları, İzmir'e büyük gurur yaşattı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından, Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ÜNİLİG Voleybol Türkiye Şampiyonası sona erdi. Büyük heyecana sahne olan organizasyonda sporcular yalnızca başarı için değil, dostluk ve fair-play ruhunu yansıtan mücadeleleriyle de dikkat çekti. Turnuva boyunca sergilediği başarılı performansla adından söz ettiren Yaşar Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı ise final yolunda rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa ulaştı.

Başarı geleneği yeni kupayla sürdü

Böylece Yaşar Üniversitesi, üniversiteler arası voleyboldaki güçlü geleneğini bir kez daha taçlandırdı. Daha önce de üst üste ÜNİLİG şampiyonlukları ve önemli dereceler elde eden Yaşar'ın Sultanları, son zaferleriyle başarılarına bir yenisini daha ekleyerek kupayı İzmir'e getirdi.

Üniversiteyi gururlandıran şampiyonluk

Şampiyonluğun ardından Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller ile buluşan Yaşar'ın Sultanları, kupa sevincini paylaştı. Başarılı sporcuları tek tek tebrik eden Prof. Dr. Kandiller, azim ve takım ruhuyla kazanılan bu şampiyonluğun tüm üniversite camiası için gurur verici olduğunu söyledi. Rektör Prof. Dr. Kandiller, elde edilen başarının üniversite adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sporda da örnek sonuçlara imza atmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Elde edilen şampiyonluk, Yaşar Üniversitesi'nin spora ve öğrenci sporcuların gelişimine verdiği desteğin önemli bir göstergesi olurken, takımın ortaya koyduğu mücadele ve dayanışma da büyük takdir topladı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etkinlik, Türkiye, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yaşar Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı Şampiyon! - Son Dakika

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