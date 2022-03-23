Yaşar Üniversitesi namağlup çeyrek finalde - Son Dakika
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Yaşar Üniversitesi namağlup çeyrek finalde

23.03.2022 11:40
Yaşar Üniversitesi namağlup çeyrek finalde

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Ünilig Korumalı Futbol 1'inci Lig C Grubu'nda mücadele eden Yaşar Üniversitesi Amerikan Futbol takımı Amiraller, grup aşamasını namağlup ve en az sayı kaybeden ekip olarak tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Ünilig Korumalı Futbol 1'inci Lig C Grubu'nda mücadele eden Yaşar Üniversitesi Amerikan Futbol takımı Amiraller, grup aşamasını namağlup ve en az sayı kaybeden ekip olarak tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Yaşar Üniversitesi, sezonunun üçüncü maçında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi takımıyla karşılaştı. Tekirdağ'da oynanan maçta Amiraller, baştan sona önde götürdüğü ilk devreyi 14-6 önde kapatırken mücadeleden de 35-8 galip ayrıldı.

Yaşar Üniversitesi, Ünilig Korumalı Futbol 1'inci Ligi C Grubu'nda Ege Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi takımları ile mücadele ederken namağlup olarak çeyrek finale yükselmeyi başardı. Toplam 6 grupta 26 üniversitenin katılımıyla yapılan grup müsabakalarında Amiraller, yalnızca 8 sayı kaybederek tüm takımlar arasında en az sayı yiyen ekip oldu. Bu sonuçların ardından çeyrek finale yükselen Amiraller, Süper Lig'e yükselmeyi garantilemek için rakibini beklemeye başladı.

Antrenörler Bora İnan ve Eren Nazlı, tecrübeli ve yeni oyuncuların karması olan takımlarının iyi bir uyum yakalayıp her maçta da büyük mücadele örneği gösterdiğini belirterek, tüm maçları kazanıp namağlup olarak üst tura yükselmenin sevincini yaşadıklarını söyledi. İnan ve Nazlı, önümüzdeki ay oynanacak çeyrek final maçı sonunda galip gelerek Süper Lig'e yükselmek istediklerini belirtti.


Yaşar Üniversitesi namağlup çeyrek finalde
Yaşar Üniversitesi namağlup çeyrek finalde
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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı, Yaşar Üniversitesi, Tekirdağ, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yaşar Üniversitesi namağlup çeyrek finalde - Son Dakika


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