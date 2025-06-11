Yasin Özcan ve Demir Ege Tıknaz kariyerlerinde bir ilki yaşadı

Hazırlık karşılaşmasında Türkiye, Meksika ile Amerika'da karşı karşıya geldi. A Milli Takım'ın genç oyuncuları Yasin Özcan ve Demir Ege Tıknaz, kariyerlerinde bir ilke imza attı
İki futbolcu, A Milli Futbol Takımı'yla ilk maçlarına Meksika karşısında çıktı. ABD maçında forma şansı bulamayan Yasin ve Demir Ege, Meksika karşısında Montella tarafından şansı buldu.
19 yaşındaki Yasin Özcan, A Milli Takım formasıyla Meksika karşısında ilk 11'de şans bulurken, Demir Ege Tıknaz ise 77. dakikada oyuna dahil olarak kariyerinde bir ilki yaşadı.
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