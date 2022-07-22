Yasin Öztekin, Göztepe'de

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp, son olarak Samsunspor forması giyen ve şu anda serbest statüde bulunan eski oyuncusu Yasin Öztekin'i kadrosuna kattı. İzmir temsilcisi, 35 yaşındaki forvet oyuncusu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran Göztepe, Yasin Öztekin'e "Hoş geldin" derken, transferin hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: İHA

Yasin Öztekin, Spor, Son Dakika

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